Maharetli ev hanımları çifte bayram yaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Maharetli ev hanımları çifte bayram yaşıyor

Düzce'de bayram sofralarının vazgeçilmez tatlısı baklava, ev hanımlarının ek gelir kapısı oldu. Maharetli hanımlar ev baklavası siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor. Baklava yapımında doğal malzemeler kullanan ev hanımları, sağlıklı ve lezzetli tatlılar sunuyor.

09.04.2024 23:33  Güncelleme: 23:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maharetli ev hanımları çifte bayram yaşıyor

Kadınların "tatlı" telaşı

DÜZCE - Düzce'de bayram sofralarının vazgeçilmez tatlısı baklava, ev hanımlarının ek gelir kapısı oldu. Maharetli hanımlar ev baklavası siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Düzce'de ev hanımlarının yaptığı lezzetli baklavalar yoğun ilgi görüyor. Günlerdir tatlı mesaisini sürdüren kadınlar, vatandaşların bayramda misafirlerine ikram edecekleri baklavaları yetiştirebilmek için mesai harcıyor.

Çok fazla sipariş aldıklarını söyleyen Rukiye Tuna, baklava maliyetinin arttığını, bu sebeple fiyatların yükseldiğini belirtti. Tuna, "Geçen sene 300 TL'ye yaptığım baklava bu sene 600 TL oldu. Bunun nedeni de geçen sene 40-50 TL'ye aldığımız ceviz, bu sene 150 TL oldu. Tereyağı fiyatları geçen sene 130-150 TL'ydi bu sene 300 TL oldu. Maliyetler arttıkça tabii fiyatlarda arttı. Benim işçiliğim bu fiyatlarda yok bile" dedi.

"İnsanların sağlığına zarar verecek hiçbir şey kullanmıyorum"

Baklava yapımında doğal malzemeler kullandığını ifade eden Tuna, "Doğal yoğurt, doğal süt kullanılır. Şerbeti glikoz değil, şekerle yapılan doğal şerbettir. İnsanların sağlığına zarar verecek hiçbir şey kullanmıyorum. Tatlıcılarda yapılan baklavalar biraz daha kıtır olur. Ev baklavası ağızda dağılır. Tadı ise yiyenlerin boğazını yakmaz. Bakarak da anlaşılabilir. Makine olmadığı için çok düzenli olmayabilir. Kesiminde ise ev baklavası kesiminde baklava dilimi şeklinde kesilir" diye konuştu.

Baklavanın yapılışını anlattı

Ev baklavasının tarifini de paylaşan Rukiye Tuna, "Bir tepsi ev baklavası için 2 yumurta, bir barda sıvı yağ, bir bardak süt, bir bardak yoğurt, biraz kaymak veya tereyağı, bir kabartma tozu ve bir vanilya koyuyorum. Bu malzemeleri önce yoğuruyorum. Kulak memesi yumuşaklığında oluyor. Sonra küçük küçük bezeler haline getiriyorum. 10'ar beze açarak 60 bezeden baklava açıyoruz. İçine bol ceviz koyuyoruz. Onu baklava şeklinde kesip, üstüne eritilmiş tereyağı gezdirip fırınımıza atıyoruz ve pişiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Düzce, Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Maharetli ev hanımları çifte bayram yaşıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Arsenal berabere kaldı
    00:32 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ve Arsenal berabere kaldı

    UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk gününde Real Madrid, Manchester City ile 3-3 berabere kalırken, Arsenal-Bayern Münih maçında taraflar sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Manchester City - Real Madrid ve Bayern Münih - Arsenal eşleşmelerinde ikinci maçlar 17 Nisan Çarşamba günü oynanacak.

  • Uğur Dündar'ın yalanladığı
    00:27 Uğur Dündar'ın yalanladığı "TRT Genel Müdürü" iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı

    Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar arasındaki polemik alevleniyor. Eski CHP liderinin Uğur Dündar'la ilgili gündeme getirdiği, "TRT Genel Müdürü" iddiası dikkat çekti. Söz konusu iddiaya ünlü sanatçı Tarık Akan'ın 12 Eylül dönemini anlattığı kitabında yer verdiği ortaya çıktı.

  • Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a sert sözlerle yanıt verdi
    00:21 Kılıçdaroğlu, Uğur Dündar'a sert sözlerle yanıt verdi

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adayı olduğu için seçimlerin kaybedildiği iddialarına cevap vererek, kardeşliği dinamitlemeye müsaade etmeyeceğini belirtti. Kılıçdaroğlu, siyasi rüşvet iddialarına susacağını ancak 6'lı masa bileşenlerine yapılan suçlamalara sessiz kalmayacağını ifade etti.


00:27 Uğur Dündar’ın yalanladığı “TRT Genel Müdürü“ iddiası Tarık Akan’ın kitabında ortaya çıktı Uğur Dündar'ın yalanladığı "TRT Genel Müdürü" iddiası Tarık Akan'ın kitabında ortaya çıktı
22:52 Bakan Bolat’tan, “İsrail’e yeni yaptırımlar gelir mi“ sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır Bakan Bolat'tan, "İsrail'e yeni yaptırımlar gelir mi?" sorusuna yanıt: Gelişmelere göre gerekli değerlendirmeler yapılır
21:15 “İsrail’in jet yakıtları Türkiye’den gidiyor“ iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama "İsrail'in jet yakıtları Türkiye'den gidiyor" iddiasına İletişim Başkanlığından yalanlama
20:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Ramazan Bayramı diplomasisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ramazan Bayramı diplomasisi
18:54 Yeniden Refah lideri Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a “İsrail“ çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu’nun eş başkanlığı görevini iade etsin Yeniden Refah lideri Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "İsrail" çağrısı: Demokrasi Yardım Diyaloğu'nun eş başkanlığı görevini iade etsin
00:12 Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı’na sızdı Eski İYİ Partili Aytun Çıray: Erdoğan, Akşener yoluyla Millet İttifakı'na sızdı
22:32 Pençe-Kilit Operasyonu’nda 1 askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit Operasyonu'nda 1 askerimiz şehit oldu
21:15 Hamas, Gazze’de İsrail askerlerini gafil avladı Hamas, Gazze'de İsrail askerlerini gafil avladı
20:32 Uğur Dündar’dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu’na zehir zemberek yanıt Uğur Dündar'dan kendisini hedef alan Kemal Kılıçdaroğlu'na zehir zemberek yanıt
19:00 CHP’de “Esenyurt“ çatlağı Eski başkan “İşçi kıyımı yapıldı“ deyip yerine gelen ismi topa tuttu CHP'de "Esenyurt" çatlağı! Eski başkan "İşçi kıyımı yapıldı" deyip yerine gelen ismi topa tuttu
18:28 İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener’in hayır duasını aldım İYİ Parti Genel Başkan adayı Dervişoğlu: Meral Akşener'in hayır duasını aldım
17:57 Türkiye’nin İsrail’e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu Türkiye'nin İsrail'e karşı ihracat kısıtlaması dünya basınında geniş yer buldu
16:48 İsrail Başbakanı Netanyahu’dan ’’Refah’’ mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak İsrail Başbakanı Netanyahu'dan ''Refah'' mesajı: Dünyada hiçbir güç bizi durduramayacak
15:58 Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi Nesrin Cavadzade, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.04.2024 00:45:23. #1.11#
SON DAKİKA: Maharetli ev hanımları çifte bayram yaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement