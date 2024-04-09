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Maharetli ev hanımları çifte bayram yaşıyor

Kadınların "tatlı" telaşı

DÜZCE - Düzce'de bayram sofralarının vazgeçilmez tatlısı baklava, ev hanımlarının ek gelir kapısı oldu. Maharetli hanımlar ev baklavası siparişlerini yetiştirmek için yoğun mesai harcıyor.

Düzce'de ev hanımlarının yaptığı lezzetli baklavalar yoğun ilgi görüyor. Günlerdir tatlı mesaisini sürdüren kadınlar, vatandaşların bayramda misafirlerine ikram edecekleri baklavaları yetiştirebilmek için mesai harcıyor.

Çok fazla sipariş aldıklarını söyleyen Rukiye Tuna, baklava maliyetinin arttığını, bu sebeple fiyatların yükseldiğini belirtti. Tuna, "Geçen sene 300 TL'ye yaptığım baklava bu sene 600 TL oldu. Bunun nedeni de geçen sene 40-50 TL'ye aldığımız ceviz, bu sene 150 TL oldu. Tereyağı fiyatları geçen sene 130-150 TL'ydi bu sene 300 TL oldu. Maliyetler arttıkça tabii fiyatlarda arttı. Benim işçiliğim bu fiyatlarda yok bile" dedi.

"İnsanların sağlığına zarar verecek hiçbir şey kullanmıyorum"

Baklava yapımında doğal malzemeler kullandığını ifade eden Tuna, "Doğal yoğurt, doğal süt kullanılır. Şerbeti glikoz değil, şekerle yapılan doğal şerbettir. İnsanların sağlığına zarar verecek hiçbir şey kullanmıyorum. Tatlıcılarda yapılan baklavalar biraz daha kıtır olur. Ev baklavası ağızda dağılır. Tadı ise yiyenlerin boğazını yakmaz. Bakarak da anlaşılabilir. Makine olmadığı için çok düzenli olmayabilir. Kesiminde ise ev baklavası kesiminde baklava dilimi şeklinde kesilir" diye konuştu.

Baklavanın yapılışını anlattı

Ev baklavasının tarifini de paylaşan Rukiye Tuna, "Bir tepsi ev baklavası için 2 yumurta, bir barda sıvı yağ, bir bardak süt, bir bardak yoğurt, biraz kaymak veya tereyağı, bir kabartma tozu ve bir vanilya koyuyorum. Bu malzemeleri önce yoğuruyorum. Kulak memesi yumuşaklığında oluyor. Sonra küçük küçük bezeler haline getiriyorum. 10'ar beze açarak 60 bezeden baklava açıyoruz. İçine bol ceviz koyuyoruz. Onu baklava şeklinde kesip, üstüne eritilmiş tereyağı gezdirip fırınımıza atıyoruz ve pişiriyoruz" ifadelerini kullandı.