Mahathir Muhammed Hastaneye Kaldırıldı

Malezya'da iki kez başbakanlık koltuğuna oturan ve 10 Temmuz'da 100 yaşına giren eski Başbakan Mahathir Muhammed'in yorgunluk şikayetiyle hastaneye kaldırıldığı, ardından taburcu edildiği bildirildi.

Mahathir'in ofisinden konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, 10 Temmuz'da 100. yaş gününü kutlayan Mahathir, birkaç gün sonra yorgunluk şikayetiyle başkent Kuala Lumpur'daki Ulusal Kalp Enstitüsüne kaldırıldı.

Mahathir, bir süre hastanede gözlem altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Daha önce koroner bypass ameliyatları geçiren Mahathir, en son Ekim 2024'te akciğer enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı.

1981-2003 ve 2018-2020'deki görevleriyle toplamda 24 yıl başbakanlık görevi üstlenen Mahathir, 2020'de "dünyanın en yaşlı başbakanı" olmuştu.