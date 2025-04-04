Mahir Polat Hastaneye Sevk Edildi, Tahliye Beklentisi Artıyor - Son Dakika
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Mahir Polat Hastaneye Sevk Edildi, Tahliye Beklentisi Artıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahir Polat, yüksek tansiyon nedeniyle hastaneye sevk edildi. Avukatı Erkam Erdem, sağlık durumu ile ilgili bir rapor alınacağını ve tahliye beklentisi olduğunu açıkladı.

04.04.2025 11:57  Güncelleme: 12:44
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(ANKARA)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın hastaneye sevk edilmesiyle ilgili "Dün gece saatlerinde en son yine Mahir Bey'le görüşüp çıktığımda sabah akşam tansiyonuyla alakalı tutulan kayıtlar vardı. Tansiyon yine yüksek seyrediyordu. hatta bazı günler dil alt hapı alacak şekilde ve dinlenmek zorunda kalacak, uzun süre dinlenmek zorunda kalacak şekilde tansiyonu yüksek seyrediyordu. Ama şu an aldığımız bilgiye göre yüksek tansiyon nedeniyle değil yani önceki sevklerindeki gibi değil. Bir rapor alınması maksadıyla bir sevkin söz konusu olduğunu anlıyoruz" dedi.

Silivri Cezaevi'nden hastaneye sevk edilerek anjiyo yapılan ve taburcu olduktan sonra yeniden cezaevine gönderilen İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın avukatı Erkam Erdem, Polat'ın hastaneye sevk edilmesiyle ilgili Halk TV'ye konuştu. Erdem, şunları söyledi:

"En son ikinci kez hastaneye kaldırılmıştı. Geçen hafta sonu bayramın birinci günü anjiyo olmuştu. Pazartesi günü de tahliye olmuştu. Bununla alakalı biz esasında geçen hafta içerisinde bir sağlık durumunun tespiti için rapor alınmasına dair talebimiz olmuştu. Cuma günü de bu talep cezaevine iletilmişti. Bu taleple alakalı bir gelişmenin olmasını bekliyorduk. Bugün sabah itibarıyla cezaevinden hastaneye sevk edildiğine dair bilgi aldık. Teyit edemediğimiz bilgilere göre bir heyet önüne çıkarılacağı ama cezaevi içerisindeki hastanede heyet önüne çıkarılacağına dair bir bilgimiz var. Dolayısıyla geçen hafta içerisindeki rapor alınması talebine yönelik olarak bir söz konusu olduğunu anlıyoruz. Acil bir durum nedeniyle olmadığını anlıyoruz. Ama şunu not edeyim; ben dün gece saatlerinde en son yine Mahir Bey'le görüşüp çıktığımda sabah akşam tansiyonuyla alakalı tutulan kayıtlar vardı. Tansiyon yine yüksek seyrediyordu. Hatta bazı günler dil alt hapı alacak şekilde ve dinlenmek zorunda kalacak, uzun süre dinlenmek zorunda kalacak şekilde tansiyonu yüksek seyrediyordu. Ama şu an aldığımız bilgiye göre yüksek tansiyon nedeniyle değil yani önceki sevklerindeki gibi değil. Bir rapor alınması maksadıyla bir sevkin söz konusu olduğunu anlıyoruz."

"Tahliye beklentimiz var"

"Bu heyete girdikten ve sağlık raporu aldıktan sonra ne bekliyorsunuz" sorusu üzerine Erdem, "Tabii ki raporun içeriği önemli olacak. Biz hem kendi durumunu takip eden doktorunun görüşü hem de meydana gelen son bir hafta içerisinde meydana gelen durumlar, halen hipertansiyonun devam ediyor olması yönüyle doktorların bu yönde bir rapor hazırlayacağına dair inancımız var. Bunun akabinde de tahliye beklentimiz var açıkçası. Mahir Bey'in de yegane beklentisi oydu" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mahir Polat Hastaneye Sevk Edildi, Tahliye Beklentisi Artıyor - Son Dakika

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