Mahir Polat Tahliye Oldu: 'Bu Memleketin Vicdanı Bitmemiş'

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliyesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş. Bunu biliyorum. Bu toprakların insanını hem kalpten seviyorum hem de çok güveniyorum" ifadesini kullandı.

23 Mart'ta tutuklanan ve bugün hakimlikçe tahliyesine karar verilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat Silivri'deki Marmara Cezaevi'nden tahliye edildi. Polat, tahliyesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Dinlenmem lazım, çok yorgunum. Bugün özellikle 1-2 saat önce 20 tansiyon şeyinden geçtim. Herkesi çok seviyorum. Bu memleketin vicdanı bitmemiş. Bunu biliyorum. Bu toprakların insanını hem kalpten seviyorum hem de çok güveniyorum" diye konuştu.