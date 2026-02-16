Mahir Ünal, Trabzon'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mahir Ünal, Trabzon'da Ziyaretlerde Bulundu

Mahir Ünal, Trabzon\'da Ziyaretlerde Bulundu
16.02.2026 20:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, Trabzon'da müze, esnaf ve belediye ziyaretleri yaptı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi Mahir Ünal, Trabzon'da çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.

Ortahisar ilçesindeki Trabzon Müzesi'ni ziyaret eden Ünal, daha sonra Uzunsokak'ta esnaf ve vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi'ni de ziyaret eden Ünal, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç ile görüştü.

Genç, ziyaretin anısına Ünal'a telkari fincan takımı ile adının yazılı olduğu Trabzonspor forması hediye etti.

Ünal, ardından AK Parti İl Başkanlığı'nda partililerle bir araya geldi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Mahir Ünal, AK Parti, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahir Ünal, Trabzon'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uludağ’da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu Uludağ'da bahar keyfi kabusla bitti, iniş yolunda 1 kilometrelik kuyruk oluştu
İsrailli milletvekilinden Batı Şeria’da okula baskın İsrailli milletvekilinden Batı Şeria'da okula baskın
50 yıldır böylesi görülmüyor Salı gününe dikkat 50 yıldır böylesi görülmüyor! Salı gününe dikkat
Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı Dinlenme tesisinde 5 gündür park halinde olan otomobilden ceset çıktı
Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü
İstanbul’da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11’e yükseldi İstanbul'da otoparktaki araçlardan 30 milyon dolar çalındığı iddiasında gözaltı sayısı 11'e yükseldi

21:14
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş Mesajları tüyler ürpertti
Savcı, kadın hakimi 1 liralık havalelerle tehdit etmiş! Mesajları tüyler ürpertti!
20:59
Çarpıcı iddia Galatasaray, Fenerbahçe’yi FIFA’ya şikayet etmeye hazırlanıyor
Çarpıcı iddia! Galatasaray, Fenerbahçe'yi FIFA'ya şikayet etmeye hazırlanıyor
20:34
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
Otel odasında, televizyonun arkasına bakan adam, hayatının şokunu yaşadı
20:18
CHP’li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
CHP'li Lal Denizli, uyuşturucu soruşturmasında ifadeye çağrıldı
20:06
Zonguldak’taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
Zonguldak'taki maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
20:02
Sarımsaklı Sahili’ne kadın cesedi vurdu
Sarımsaklı Sahili'ne kadın cesedi vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 21:29:30. #7.11#
SON DAKİKA: Mahir Ünal, Trabzon'da Ziyaretlerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.