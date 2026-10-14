Mahkeme, 43 kişinin öldüğü Selim Köse Apartmanı davasında dosyayı savcılığa gönderdi - Son Dakika
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Mahkeme, 43 kişinin öldüğü Selim Köse Apartmanı davasında dosyayı savcılığa gönderdi

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Mahkeme, 43 kişinin öldüğü Selim Köse Apartmanı davasında dosyayı savcılığa gönderdi
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Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 43 kişinin öldüğü Selim Köse Apartmanı davasında mahkeme, dört sanığın adli kontrolünün devamına karar vererek tutuklama ve yeni bilirkişi raporu taleplerini reddetti. Dosya mütalaa için savcılığa gönderilecek, duruşma 2 Aralık'a ertelendi.

Haber: Mehmet OFLAZ

(ANKARA) - Hatay'da 6 Şubat depremlerinde 43 kişinin hayatını kaybettiği Selim Köse Apartmanı davasında mahkeme heyeti, eksik işlemlerin tamamlanmasının ardından dosyanın mütalaa hazırlanmak üzere savcılığa gönderilmesine karar verdi.

Hatay'ın Antakya ilçesi Odabaşı Mahallesi'nde bulunan 6 yıllık Selim Köse Apartmanı'nın 6 Şubat depremlerinde yıkılması sonucu, en küçüğü 6 aylık bebek olmak üzere 43 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müteahhit Hasan Köse, şantiye şefi Mehmet Ezer, yapı denetim firması yetkilisi ve statik uygulama denetçisi Eysem Ezer ile kontrol elemanı Gülseren Altundağ Tatlı hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan dava açıldı.

Hatay 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen 6'ncı celseye depremde yakınlarını kaybedenler, bazı sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Sanıklar ve taraflar, önceki beyanlarını tekrarladı. Depremde kız kardeşini ve iki yeğenini kaybeden Yağmur Suadiye Dalğıç, yargılamanın 3,5 yılı aşkın süredir devam ettiğini hatırlatarak "adil yargılama" istedi.

MÜŞTEKİ AVUKATLARI TUTUKLAMA, SANIK AVUKATLARI YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTEDİ

Müşteki avukatlarından Berker Mutaf, dosyadaki bilirkişi raporlarında sanıkların "asli kusurlu" olduğunun tespit edildiğini belirterek, sanık müdafisinin sunduğu uzman görüşünün hükme esas alınmamasını, kamu görevlilerinin sorumluluğunun araştırılmasını ve sanıkların tutuklanmasını talep etti.

Sanık avukatları da bilirkişi raporları arasında çelişkiler bulunduğunu ileri sürerek yeni ve kapsamlı bir rapor alınmasını talep etti. Avukatlar, müvekkillerinin adli kontrol hükümlerine uyduklarını ifade ederek, tutuklama taleplerinin reddini istedi.

Cumhuriyet savcısı, bu aşamada adli kontrol tedbirlerine uyulduğundan tutuklama taleplerinin reddine karar verilmesi yönünde mütalaa verdi. Savcı, dosya kapsamında yeniden rapor aldırılması hususunun mahkemenin takdirinde olduğunu kaydederek eksik hususların giderilmesini talep etti.

MAHKEME, TUTUKLAMA VE YENİ BİLİRKİŞİ RAPORU TALEPLERİNİ REDDETTİ

Mahkeme heyeti, dört sanık hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin devamına, sanıkların tutuklanması ve dosyada yer alan bilirkişi raporları arasında çelişki bulunmadığı gerekçesiyle yeni rapor alınması taleplerinin reddine karar verdi.

Bir deprem mağduruna ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan kesin raporun gelmesi ve sanık Tatlı'nın beyanının alınmasının ardından dosyanın mütalaa hazırlanmak üzere savcılığa gönderilmesine hükmeden heyet, duruşmayı 2 Aralık'a erteledi.

Kaynak: ANKA
Adli Tıp3. SayfaMahkemeAralıkGüncelHataySon Dakika

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