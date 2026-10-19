Mahkeme bebeğe şiddet iddiasıyla yargılanan hemşirenin tutukluluğunu sürdürdü

Kahramanmaraş'ta 2021 yılında Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören bebeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla tutuklanan hemşirenin yargılanmasına devam edildi.

Kahramanmaraş 10. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Hazel Dırık Bağrıyanık, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Bağrıyanık, savunmasında Adli Tıp İkinci Üst Kurulundan gelen raporun lehine olduğunu belirterek beraatini talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin durumunun Adli Tıp İkinci Üst Kurulundan gelen raporla ortaya konulduğunu savundu. Bebeği teslim alan hemşirelerin, çocuğu sağlıklı şekilde teslim aldıklarına ilişkin beyanlarını hatırlatan avukat, müvekkilinin tahliyesini istedi.

Müşteki avukatı ise Adli Tıp İkinci Üst Kurulu raporunu kabul etmediğini belirterek sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet savcısı, dosyadaki delilleri dikkate alarak sanığın tutukluluk halinin devamını ve esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın savcılığa gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına ve esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar vererek duruşmayı 5 Kasım'a erteledi.

Olay

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Yenidoğan Bakım Ünitesi'nde 26 Mayıs 2021'de tedavi gören bir bebeğe şiddet uygulandığı iddiasıyla Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmanın ardından hemşire Hazel Dırık Bağrıyanık hakkında "kasten yaralama" suçundan dava açılmıştı.