Mahkeme Büyükçekmece davasında 1 sanığı tahliye etti, Akgün'ün tutukluluğu sürüyor

Görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 30 sanığın yargılandığı Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" davasında duruşma görüldü. Mahkeme heyeti ara kararında, iş insanı Adem Çukur'un tahliyesine karar verirken, diğer tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Duruşma 14 Aralık'a ertelendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile 30 sanığın yargılanmasına başlandı. İddianamede Hasan Akgün hakkında "Çıkar amaçlı suç örgütü kurma ve yönetme", "Rüşvet", "İcbar suretiyle irtikap" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından 68 yıldan 183 yıla kadar hapis cezası istendi. Bugün İstanbul Adliyesi'ndeki 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Adem Çukur, Mehmet Kılıç ve Osman Yeşilgül ile tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve mağdurlar katıldı.

'İDDİANAME ÇIKANA KADAR BEKLEDİM'

Duruşmada mahkeme başkanı, eski Büyükçekmece Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü Emre Kekeçoğlu'na sponsorluk ve bağış sonrasında ruhsat verilmesine ilişkin belediye başkanı ve yardımcılarından talimat gelip gelmediğini sordu. Kekeçoğlu, "Böyle bir şey olması mümkün değil" dedi. Mahkeme başkanının, "Peki, niye zamanında teslim olup ifade vermedin?" sorusu üzerine Kekeçoğlu, "İnsanlar 112 gün haksızca tutuklu kaldı, sonra tensiple bırakıldılar. İddianame çıkana kadar bekledim" dedi.

'BELEDİYEYLE İŞLEMLERE DEVAM ETMEK İÇİN DAVACI OLMADIM'

Mağdur iş insanı Hüseyin Dinçel ise, "Projelere ruhsat alma sürecinde Belediye Başkan Yardımcısı Nuraydın Sak bizden villa istedi. Biz her projemizde belediyelere park-bahçe işi yaparız. Kamu işi olması nedeniyle şikayetçi değilim" dedi. Mahkeme başkanının, "Niye davacı olmadınız?" sorusu üzerine Dinçel, "Belediyeyle işlemlere devam etmek için davacı olmadım" dedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı söz alarak, "Beni tanıyor musunuz? Villayı verin diye sizi aradım mı?" diye sordu. Dinçel, Kazancı'yı tanımadığını söyledi.

'KİMSE EN UFAK BİR SUÇLAMADA BULUNMADI'

Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, "Hakkımda yapılan ihbarlar, şikayetler, dedikodular ve her seçim döneminde karşılaştığım olaylarla iddianamede de karşılaştım. Bunlarla ilgili tek bir delil yok. Huzurda dinlenen kimse hakkımda en ufak bir suçlamada bulunmadı. Hayırsever vatandaşların ve iş insanlarının katkısıyla cami, öğretmen evi, müze, polis evi, yüzlerce öğrenciye burs, binlerce dar gelirliye yardım yaptık. Peki, karşılığında onlara ne yaptık? Sadece okulların, camilerin üzerine isimlerini yazdık. Bunlar belediyeciliğin bir gerçeğidir. Bundan suç çıkartılacaksa Türkiye'de bir tek suçsuz belediye başkanı bulmak mümkün değildir. 50 yıllık, üst üste 7 dönemlik belediye başkanlığımda yüzlerce kez denetlendik. Hiçbir denetimde hakkımda veya belediye ile ilgili hukuka aykırı bir şeye rastlanmadı. Hayatım boyunca doğrunun peşinden koştum ama şimdi 18 aydan beri Silivri zindanındayım. Ömrümden alınan 1,5 yılı bana kim geri verecek? Yazık değil mi? Adalet bunun neresinde? Adalet mülkün temeli ise o temelin zedelenmesine hiçbirimiz müsaade edemeyiz. Sizden adalet, özgürlük istiyorum" dedi.

1 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti ara kararında, tutuklu sanık iş insanı Adem Çukur'un tahliyesine karar verdi. Belediye Başkanı Hasan Akgün, Ömer Kazancı, Osman Yeşilgül ve Mehmet Kılıç'ın tutukluluk hallerinin devamına hükmeden heyet, duruşmayı 14 Aralık'a erteledi.