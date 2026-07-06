Mahkeme, Öğretmenin Görev Süresini Uzatmadı - Son Dakika
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Mahkeme, Öğretmenin Görev Süresini Uzatmadı

Mahkeme, Öğretmenin Görev Süresini Uzatmadı
06.07.2026 11:28
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İstanbul Bölge İdare Mahkemesi, proje okulundaki bir öğretmenin görev süresinin uzatılmasını hukuka aykırı buldu.

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası (Eğitim Gücü Sen) hukuki destek verdiği davada, proje okullarındaki öğretmen görevlendirmelerine ilişkin karar çıktığını duyurdu. Sendikadan yapılan açıklamaya göre İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, görev süresi uzatılmayan bir öğretmen hakkında tesis edilen işlemi hukuka aykırı bularak iptal etti.

Sendikadan yapılan yazılı açıklamada, "İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, proje okulunda görev süresi uzatılmayan bir öğretmenin başvurusunun reddine ilişkin işlemi hukuka aykırı bularak iptal etti. İstinaf incelemesini yapan mahkeme, ilk derece mahkemesinin ret kararını kaldırdı. Kararda, proje okullarında dört yıllık görev süresi sona eren öğretmenlerin görev süresinin uzatılmasına ilişkin yönetmelik hükmünde, hangi öğretmenlerin görevine devam edeceğinin belirlenmesine yönelik objektif ve somut kriterlerin bulunmadığına dikkat çekildi. Bu nedenle Yönetmeliğin 'Öğretmenlerin görev süresi aynı usulle dört yıl daha uzatılabilir' hükmünün eksik düzenleme nedeniyle hukuka aykırı olduğu değerlendirildi. Mahkeme ayrıca, davacı öğretmenin görev süresinin uzatılmamasına ilişkin bireysel işlem yönünden de idarenin herhangi bir somut performans değerlendirmesi ortaya koymadığını belirtti. Kararda öğretmenin mesleki performansı, akademik başarıya katkısı veya hizmetin devamındaki yararlılığına ilişkin nesnel bir değerlendirme yapılmaksızın yalnızca 'takdir yetkisi' gerekçesiyle işlem tesis edilmesinin hukuk devleti ilkesiyle bağdaşmadığı ifade edildi. Kararda, idarenin takdir yetkisinin sınırsız olmadığı, kamu yararı ve hizmet gerekleri doğrultusunda objektif, denetlenebilir ve liyakat esaslı kriterlerle kullanılması gerektiği vurgulandı. Bu gerekçelerle hem yönetmelik hükmü hem de davaya konu bireysel işlem yönünden yürütmenin durdurulmasına karar verildi" denildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Eğitim Gücü Sen Genel Başkanı Oğuz Özat, "Karar yalnızca davacı açısından değil, proje okullarındaki görevlendirme süreçlerinin hukuka uygun yürütülmesi bakımından da önemli bir emsal oluşturmaktadır. Bu karar, proje okullarındaki görevlendirme süreçlerinde objektif kriterlerin ve liyakat ilkesinin göz ardı edilemeyeceğini açıkça ortaya koymuştur. Eğitim çalışanlarının haklarını hukuk zemininde savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: DHA

İstanbul, Politika, Mahkeme, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme, Öğretmenin Görev Süresini Uzatmadı - Son Dakika

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