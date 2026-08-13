Mahkeme, Öğretmenin Lisansüstü Eğitimi İçin Programını Düzenledi - Son Dakika
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Mahkeme, Öğretmenin Lisansüstü Eğitimi İçin Programını Düzenledi

Mahkeme, Öğretmenin Lisansüstü Eğitimi İçin Programını Düzenledi
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Mardin Mahkemesi, lisansüstü eğitimine devam eden öğretmenin ders programının düzenlenmesi gerektiğine hükmetti.

EĞİTİM ve Bilim Gücü Dayanışma Sendikası'nın (Eğitim Gücü Sen), lisansüstü eğitimine devam eden psikolojik danışman ve rehber öğretmenin çalışma programının eğitimine uygun şekilde düzenlenmesi gerektiğine ilişkin açtığı davada karar çıktı. Mardin 2'nci İdare Mahkemesi, öğretmenin ders programının lisansüstü eğitimine devam etmesine imkan sağlayacak şekilde düzenlenmesi gerektiğine hükmetti.

Mardin'in Midyat ilçesinde görev yapan psikolojik danışman ve rehber öğretmeni, yüksek lisans eğitimine devam edebilmek için haftalık çalışma programında cuma gününün boş bırakılmasını talep etti. Öğretmenin görev yaptığı okul ile üniversitesi arasında yaklaşık 420 kilometre mesafe bulunurken, talep Midyat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından reddedildi.

Bunun üzerine Eğitim Gücü Sen, öğretmenin eğitim hakkının korunması amacıyla ret işlemini yargıya taşıdı. Mahkeme, Anayasa'nın 42'nci maddesinde güvence altına alınan eğitim ve öğrenim hakkının yanı sıra Milli Eğitim Bakanlığı İzin Yönergesi'nin 18'inci maddesine dikkat çekti. Mahkeme, lisansüstü öğrenime devam eden öğretmenlerin ders programlarının eğitimlerine devam edebilmelerine imkan verecek şekilde düzenlenmesi gerektiğini bildirdi.

Ayrıca okulda aynı branşta başka bir öğretmenin bulunduğu, talebin karşılanması halinde eğitim hizmetinin aksayacağına ilişkin somut bir veri ortaya konulamadığı ve idarenin bu konuda sınırsız bir takdir yetkisinin bulunmadığı değerlendirmesinde bulunuldu. Mahkeme, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı sonucuna vararak yürütmenin durdurulmasına oy birliğiyle karar verdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, "Karar, yüksek lisans ve doktora başta olmak üzere lisansüstü eğitimlerini sürdürürken çalışma programlarının düzenlenmesi konusunda sorun yaşayan psikolojik danışman/rehber öğretmenler açısından önemli bir hukuki dayanak niteliği taşıyor. Özellikle lisansüstü eğitim için gerekli program düzenlemelerinin herhangi bir somut gerekçe ortaya konulmadan reddedilemeyeceğini gösteren karar, idarenin takdir yetkisinin de sınırsız olmadığını ortaya koyuyor. Kararın doğrudan yüksek lisans eğitimine devam eden bir psikolojik danışman/rehber öğretmen hakkında verilmiş olması nedeniyle her somut olayın kendi koşulları içerisinde değerlendirilmesi gerekiyor. Bununla birlikte karar, lisansüstü eğitim hakkının kullanılmasına imkan sağlayacak çalışma düzenlemeleri bakımından önemli bir yargısal değerlendirme içeriyor. Öğretmenlerin yüksek lisans ve doktora yaparak akademik ve mesleki gelişimlerini sürdürmeleri, eğitim sisteminin niteliğine katkı sunmaktadır. Eğitim çalışanlarının lisansüstü eğitimlerini zorlaştıran uygulamalar yerine, mevzuat çerçevesinde eğitimlerini kolaylaştıracak düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Lisansüstü eğitim hakkını kullanırken idari engellerle karşılaşan üyelerimizin haklarını hukuk yoluyla korumaya devam edeceğiz" denildi.

Kaynak: DHA

Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkeme, Öğretmenin Lisansüstü Eğitimi İçin Programını Düzenledi - Son Dakika

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