Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti - Son Dakika
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Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti

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Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç’e yönelik bıçaklı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi. Meriç’i bıçaklayan şüpheli, sevk sırasında kendisine yöneltilen soruya, “Bilerek yapmadım, pişmanım. Beni tahrik etti. Ama yaşadığına da çok sevindim” yanıtını verdi.

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Şahinbey ilçesi İbni Sina Mahallesi'nde meydana gelen olayda iddiaya göre, CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı S.A.K. ile tartıştıktan sonra şahsın bıçaklı saldırısına uğramıştı. Yaralanan Meriç, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

5 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yeni Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayarak kaçan ve daha sonra teslim olan CHP Oğuzeli eski ilçe başkanı Seydi Ahmet Keleş ile olayda dahli olan diğer 4 zanlı emniyette tamamlanan yasal işlemler ve sağlık kontrollerinin ardından adliye sevk edildi.

Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti

SEVK EDİLİRKEN KONUŞTU

Sevk sırasında adliye çevresinde yol güvenlik önlemleri alınırken zanlı Seydi Ahmet Keleş olay nedeniyle pişman olduğunu ve vekilin hayatta olmasına sevindiğini söyledi.

Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti

"YAŞADIĞINA SEVİNİYORUM, BENİM ARKADAŞIM"

Sevk sırasında basın mensuplarının sorularına cevap veren zanlı Seydi Ahmet Keleş, "Pişmanım, bilerek yapmadım. Çok pişmanım, vekil benim arkadaşım. Beni çok tahrik etti. Çok pişmanım, bilerek yapmadım. Yaşadığına çok seviniyorum" ifadelerini kullandı.

Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti
Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç

OLAYIN NEDENİ PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI

Öte yandan zanlının emniyetteki ifadesinde olayın, Yeni Parti Oğuzeli ilçe başkanlığının başka bir isme verilmesi nedeniyle aralarında başlayan husumet nedeniyle yaşandığını ifade ettiği belirtildi. 

Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti

VEKİLİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Yeni Parti Milletvekili Melih Meriç'in son durumu ile ilgili açıklama yaparak sağlık durumunun düne göre iyiye gittiğini söyledi.

Çeber, "Vekilimiz düne çok daha iyi durumda. Dün en son ayrılırken size ameliyatın çok başarılı geçtiğini arz etmiştim. Vekilimiz yoğun bakıma alınmıştı. Bugün itibariyle de durumu gayet iyi, uyaranlara tepki vermeye başladı. İsmi söylendiğinde artık tepkiler verebiliyor ama doktorlarımız seyrediyor. Uygun saati geldiğinde de tam olarak kendisini uyandıracaklar. Ameliyattan sonra bizi, hekimlerimizi tereddüte düşürecek herhangi bir gelişme de olmadı. Dolayısıyla süreç iyi gidiyor. İnşallah çok kısa zamanda toparlayacak. Zaten ameliyatını da gastro alanında uzmanlaşmış genel cerrahlarımız, gastrocerrahlarımız yaptı. Dolayısıyla biz Gaziantep olarak sağlık anlamında gerçekten çok iyi bir durumdayız. Hem hekimlerimiz, hem şehir hastanemiz, hem cihazlarımız gerçekten hepsi en ileri düzeyde. Onun da rahatlığını yaşadık. Aile de bugün daha moralli. İnşallah Vekilimiz de çok kısa bir sürede herkesin Gaziantep'te çok sevdiği, sizlerin de çok yakından tanıdığınız vekilimiz inşallah tekrar sağlıklı aramıza dönecek" dedi. 

Milletvekili, Yeni Parti, Güncel, Meriç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • eser demir eser demir:
    Türkiye adaleti sözde ama 0 1 Yanıtla
  • yusuf cihan yusuf cihan:
    evet videoyu izledim.tahrik var 1 0 Yanıtla
    eser demir eser demir:
    Ben de sana yapacam tahrik var diyecem 0 1
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SON DAKİKA: Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti - Son Dakika
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