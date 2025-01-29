Mahkeme Önünde İklim Aktivistlerine Destek

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İngiltere'de iklim ve çevre konularına dikkati çekmek için eylemler düzenlediği için yargılanan İngiliz çevre aktivisti grubu "Just Stop Oil"in 16 aktivistinin Temyiz Mahkemesi'ndeki duruşması öncesi çevreciler mahkeme önünde destek eylemi yaptı.

İngiltere'de otoyol kapatma, otoyol köprüsü kapatma, tünel kapatma ve ünlü ressam Vincent Van Gogh'un "Ayçiçekleri" tablosuna çorba atma eylemlerini gerçekleştirdikleri gerekçesiyle ceza alan 16 aktivist, yerel saatle 10.00'da (TSİ 13.00) Temyiz Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı.

Duruşma öncesi iklim ve çevre örgütleri, 16 aktiviste destek vermek için mahkeme önünde eylem düzenledi.

Just Stop Oil, Greenpeace ve Extinction Rebellion gibi örgütlerin düzenlediği eyleme katılanlar, "Gerçekleri söyleyenleri hapse atmayın", "Jüri, tüm gerçekleri duymayı hak ediyor" ve "Protesto hakkını koru" yazılı pankartlar taşıdı.

"Bunun yaşanmasına izin veremeyiz"

M25 otoyolunu kapatmak suçlamasıyla 20 ay hapis cezası alan ancak elektronik kelepçe takılarak salıverilen 73 yaşındaki aktivist Paul Sousek, AA muhabirine, "2022'de M25'i 3-4 saat durdurma eylemine katıldım. Bunu iklim değişikliğine dikkati çekmek için yaptık. Kimse iklim değişikliğini durdurmayı ciddiye almıyordu. Eğer durdurulmazsa daha büyük problemlere yol açacak." dedi.

Sousek, iklim değişikliğinin kıtlığa ve insan ırkının sona ermesine neden olacağını ifade ederek, "Bunun yaşanmasına izin veremeyiz." diye konuştu.

Çiftçi olduğunu anlatan Sousek, "Duruşma için Cornwall'dan Londra'ya gelirken toprak kayması nedeniyle tren yoluna devam edemedi. Bu nedenle tren 65 kilometre geri gitti. Başka bir yoldan gelmek zorunda kaldım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği sürekli bizimle beraber. Yolculuğum boyunca fırtınalar nedeniyle arazilerin sular altında kaldığını gördüm. Bu da iklim değişikliğinin şiddetlendirdiği bir olgu." ifadelerini kullandı.

Sousek, gelecek nesillerin iklim değişikliğinden daha çok etkileneceğini kaydederek, "Bu şekilde devam edersek seller ve fırtınalar bugünkünden 5-10 kat daha kötü olacak. Bunu kimse fark etmiyor. Bugün iklim değişikliğinin zararlarını tamir edebilirsiniz ama daha kötü olduğunda, tarım arazileri yok olduğunda, herkese yeteri kadar gıda ulaştırılamadığında ne olacak? Bir felaket olacak ve milyonlarca insan göç etmek zorunda kalacak." değerlendirmesini yaptı.

Dünyayı torunları için daha iyi hale getirmeyi amaçladığını anlatan Sousek, bugün hakim karşısına çıkacak 16 kişi dışında 200 aktivistin daha yargılanmayı beklediğini belirtti.

Elektronik kelepçe bulunamadığı için 78 yaşındaki kadın cezaevine çağırıldı

Temyiz Mahkemesi'ndeki duruşmayla ilgili yazılı açıklama yayımlayan Just Stop Oil, kurucuları Roger Hallam ile M25'teki eylemi planlamak için çevrimiçi toplantı düzenleyen 4 kişinin 5'er yıl hapis cezası aldığını bildirdi.

Açıklamada, 16 aktiviste toplam 41 yıl hapis cezası verildiği, bunların bir kısmının tutuklu yargılandığı kaydedilirken, 78 yaşındaki Gaie Delap'ın 20 ay hapis cezasına çarptırıldığı vurgulandı.

Delap'ın ayak bileğine uygun elektronik kelepçe bulunamadığı için Noel tatili öncesinde cezaevine çağrıldığı aktarılan açıklamada, Van Gogh tablosuna çorba atan Phoebe Plummer'a 2 yıl, Anna Holland'a ise 1 yıl hapis cezası verildiği bildirildi.

Temyiz Mahkemesi'ndeki davanın 8 hafta içinde karara bağlanması bekleniyor.

Geçen yıl ünlü ören yeri Stonehenge'deki binlerce yıllık dikili taşları turuncuya boyayan aktivistler ise Salisbury kentinde hakim karşısına çıkacak.