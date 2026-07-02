Mahkemeden Bıçaklama Davasına İkinci Karar

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Keçiören'de Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezaları ile diğer mahkumiyet hükümlerini büyük ölçüde hukuka uygun bularak istinaf başvurularını esastan reddetti. Daire, suça sürüklenen iki çocuk hakkında "kasten yaralama" suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerini ise bozdu.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Nisan'da görülen karar duruşmasında sanık Cemal Zeynal hakkında müebbet hapis ve 27 yıl 1 ay 15 gün, Ahmet Emir Zeynal hakkında ise müebbet hapis ve 29 yıl 2 ay hapis cezası vermişti. Suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. 32 yıl 7 ay, T.Y.Z. ise 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuksuz sanık Umut Kılınç'a 6 ay hapis cezası verilirken, Şahin Çakır beraat etmiş, Hakkı Can Çakır hakkında ise 10 bin lira adli para cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

Sanıklar, Cumhuriyet savcısı ve taraf avukatlarının başvuruları üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal hakkında Hakan Çakır'a yönelik "kasten öldürme", Hakkı Can Çakır ve Şahin Çakır'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından verilen ceza hükümlerinde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Daire ayrıca, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. ve T.Y.Z. hakkında Hakan Çakır'a yönelik "kasten öldürme" ile Hakkı Can Çakır ve Şahin Çakır'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerini de hukuka uygun bularak bu suçlara ilişkin istinaf başvurularını esastan reddetti.

"KASTEN YARALAMA" SUÇUNA GEREKÇE GÖSTERİLMEDİĞİ İÇİN BOZMA

Öte yandan daire, suça sürüklenen çocuklar hakkında Eyyüp Demir ve Sevender Özkan'a yönelik "kasten yaralama" suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini bozdu. Kararda, bu suçtan verilen hapis cezalarının bir yılın altında olduğu ve çocukların daha önce hapis cezaları olmaması nedeniyle ilgili kanun hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerekirken bu konuda yeterli gerekçe oluşturulmadığı belirtildi.

Daire, söz konusu eksikliğin giderilmesi ve yeniden hüküm kurulması için dosyanın Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.