Mahkemeden Bıçaklama Davasına İkinci Karar - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahkemeden Bıçaklama Davasına İkinci Karar

02.07.2026 13:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Hakan Çakır cinayeti davasında yerel mahkeme kararlarını onadı.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Keçiören'de Hakan Çakır'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada yerel mahkemenin verdiği müebbet hapis cezaları ile diğer mahkumiyet hükümlerini büyük ölçüde hukuka uygun bularak istinaf başvurularını esastan reddetti. Daire, suça sürüklenen iki çocuk hakkında "kasten yaralama" suçundan kurulan mahkumiyet hükümlerini ise bozdu.

Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 8 Nisan'da görülen karar duruşmasında sanık Cemal Zeynal hakkında müebbet hapis ve 27 yıl 1 ay 15 gün, Ahmet Emir Zeynal hakkında ise müebbet hapis ve 29 yıl 2 ay hapis cezası vermişti. Suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. 32 yıl 7 ay, T.Y.Z. ise 24 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Tutuksuz sanık Umut Kılınç'a 6 ay hapis cezası verilirken, Şahin Çakır beraat etmiş, Hakkı Can Çakır hakkında ise 10 bin lira adli para cezası verilerek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

Sanıklar, Cumhuriyet savcısı ve taraf avukatlarının başvuruları üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, Cemal Zeynal ve Ahmet Emir Zeynal hakkında Hakan Çakır'a yönelik "kasten öldürme", Hakkı Can Çakır ve Şahin Çakır'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından verilen ceza hükümlerinde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Daire ayrıca, suça sürüklenen çocuklar B.S.Z. ve T.Y.Z. hakkında Hakan Çakır'a yönelik "kasten öldürme" ile Hakkı Can Çakır ve Şahin Çakır'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından kurulan mahkumiyet hükümlerini de hukuka uygun bularak bu suçlara ilişkin istinaf başvurularını esastan reddetti.

"KASTEN YARALAMA" SUÇUNA GEREKÇE GÖSTERİLMEDİĞİ İÇİN BOZMA

Öte yandan daire, suça sürüklenen çocuklar hakkında Eyyüp Demir ve Sevender Özkan'a yönelik "kasten yaralama" suçundan verilen mahkumiyet hükümlerini bozdu. Kararda, bu suçtan verilen hapis cezalarının bir yılın altında olduğu ve çocukların daha önce hapis cezaları olmaması nedeniyle ilgili kanun hükmünün uygulanıp uygulanmayacağının değerlendirilmesi gerekirken bu konuda yeterli gerekçe oluşturulmadığı belirtildi.

Daire, söz konusu eksikliğin giderilmesi ve yeniden hüküm kurulması için dosyanın Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

Kaynak: ANKA

Mahkeme, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahkemeden Bıçaklama Davasına İkinci Karar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Üniversitelerde ilk kez açılacak 16 yeni bölüm geliyor Üniversitelerde ilk kez açılacak! 16 yeni bölüm geliyor
Eğlence mekanında ’yüksek hesap’ cinayeti kamerada Eğlence mekanında 'yüksek hesap' cinayeti kamerada
Bahçeli’nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu’ndan yanıt: Üsküdar’da sabah oldu Bahçeli'nin askeri hastanelerle ilgili çağrısına Dervişoğlu'ndan yanıt: Üsküdar'da sabah oldu
İspanya’da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti
CHP’deki butlan kavgası Muğla’da sokağa taştı CHP'deki butlan kavgası Muğla'da sokağa taştı
Trump’tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran’la çok iyi anlaşıyoruz Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

13:41
Arjantin Miami’de dedektörle arandı, Messi’nin verdiği tepki gündem oldu
Arjantin Miami'de dedektörle arandı, Messi'nin verdiği tepki gündem oldu
12:57
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis’e sunuldu Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
Öğrenci affı düzenlemesi Meclis'e sunuldu! Tüm lisans ve lisansüstü öğrencileri yararlanacak
12:35
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
Komedyen Deniz Göktaş gözaltına alındı
12:21
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar FETÖ’cüler için özel önlem var
Terörsüz Türkiye yasasında son rötuşlar! FETÖ'cüler için özel önlem var
12:15
İBB davasında gerginlik Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
İBB davasında gerginlik! Ekrem İmamoğlu hakim tarafından salondan çıkarıldı
11:46
394 bin liraya yükseldi Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2026 13:49:23. #7.12#
SON DAKİKA: Mahkemeden Bıçaklama Davasına İkinci Karar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.