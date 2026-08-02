Mahmut Arıkan: "Ahbap soruşturmasının siyasi ayağında kim var?" - Son Dakika
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Mahmut Arıkan: "Ahbap soruşturmasının siyasi ayağında kim var?"

Mahmut Arıkan: "Ahbap soruşturmasının siyasi ayağında kim var?"
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Saadet partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, "Haluk Levent'le fotoğrafı olmayan bakan yok. Onları ne zaman ifade vermeye çağıracaksınız? Mamak'tan bir kere daha çağrıda bulunuyorum: Siyasi ayak üzerine kararlı bir şekilde gitmeniz gerekir. Bu Ahbap soruşturmasının siyasi ayağında kim var? Bugüne kadar ülkede bir hadise gerçekleşiyorsa bunun siyasi ayağı da vardır mutlaka" dedi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, " Haluk Levent'le fotoğrafı olmayan bakan yok. Onları ne zaman ifade vermeye çağıracaksınız? Bir kere daha çağrıda bulunuyorum: Siyasi ayak üzerine kararlı bir şekilde gitmeniz gerekir. Bu Ahbap soruşturmasının siyasi ayağında kim var? Bugüne kadar ülkede bir hadise gerçekleşiyorsa bunun siyasi ayağı da vardır mutlaka" dedi.

Saadet partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin Ankara İl Teşkilatı tarafından düzenlenen "Geleneksel Ankara Saadet Pikniği" etkinliğinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"HALUK LEVENT'LE FOTOĞRAFI OLMAYAN BAKAN YOK ONLARI NE ZAMAN İFADE VERMEYE ÇAĞIRACAKSINIZ"

Arıkan, özetle şu değerlendirmelerde bulundu:

"Tweet attığı için gazeteciler sorguladılar. Ahbap kuruluşuna yardım yaptıkları için sanatçıların ifadelerini aldılar alsınlar, bu işin sonuna kadar gitsinler. Ama şöyle bir soru kafamızda bir anda oluştu: Bu kadar sanatçıyı ifadeye çağırıyorsunuz, bu kadar gazeteciyi Ahbap'la alakalı, Haluk Levent'le alakalı ifade vermeye çağırıyorsunuz. Ama iktidar cenahında boy boy fotoğraf verenleri siz ne zaman ifade vermeye çağıracaksınız?

Bakanlar Kurulu'nda 16 bakan var. Neredeyse Haluk Levent'le fotoğrafı olmayan bakan yok. Onları ne zaman ifade vermeye çağıracaksınız? Ankara, Mamak'tan bir kere daha çağrıda bulunuyorum: Siyasi ayak üzerine kararlı bir şekilde gitmeniz gerekir. Bu Ahbap soruşturmasının siyasi ayağında kim var? Bugüne kadar ülkede bir hadise gerçekleşiyorsa bunun siyasi ayağı da vardır mutlaka. En büyük terör gücünü dediğiniz ortaya çıkarttınız. Siyasi ayağı üzerine biz gidilsin dedikçe o kısmı kapatmaya çalıştınız. Biz bu işin takipçisi olacağız.

"HALUK LEVENTİN ARKASINDA DEVLET YETKİLİSİNİN OLMAMA İHTİMALİ YOK"

Siyasi ayak ortaya çıkana kadar bu işin peşini bırakmayacağız, değerli arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti'nin en büyük dolandırıcılık hadisesi yaşandı. Bu dolandırıcılığı yapan Haluk Levent'in arkasında devlet yetkilisinin siyasi destek olmama ihtimali yok. Herhangi bir vatandaş, bir başka kardeşim, bir başka kardeşime 50 bin lira para gönderiyor, maliye çağırıyor: 'Sen bu 50 bin lirayı niye gönderdin' Milyonlarca dolarlık para trafiği yıllar boyunca devam etmiş, kumara para aktarılmış, karşılıksız çeklere, tefecilere para aktarılmış ama yıllar sonra bu ortaya çıkartıldı. Ne beklendi? Hangi zaman dilimine denk getirildi? Bunlar kafamızdaki son işaretle olarak karşımızda duruyor.

Şunu kabul ediyoruz: En büyük suç, hırsızlık yapan kişide, Haluk Levent'te. Ama hırsızın çaldıklarına kılıf ayarlayanlar da en az hırsız kadar suçludur bu ülkede. Bunlar da siyasi ayaktır. O siyasi ayağın bir an önce ortaya çıkmasında iktidardan temenni ediyoruz, bekliyoruz.

"HAYALLER MUSUL 83, GERÇEKLER MAZOT 83"

Temmuz ayını bitirdik. Bu ay tam altı kez mazota zam gelmiş. Takdir edersiniz ki akaryakıtta zam geliyorsa A'dan Z'ye her şey zamlanacaktır. Her şey hayatımızı etki edecektir. Enflasyon yukarılara doğru çıkacaktır. İktidar kendi pikniklerinde, kendi meclis toplantılarında, kendi teşkilatları yaptıkları toplantılarda ne diyordu? Mikrofonu eline alıyordu. 81 Düzce, 82 Kerkük, 83 Musul diyordu. Musul 83 olmadı ama mazot 83 oldu. Yine söylüyorum, hayaller Musul 83, gerçekler mazot 83 haline geldi. Hayaller lider ülke Türkiye, gerçekler lider ülkelerin patronlarına, devlet başkanlarına mükellef kahvaltılar hazırlayan, mükellef yemekler hazırlayan Türkiye haline geldi. Hayaller dünya lideri Türkiye ama gerçekler enflasyonda ve faizde dünya lideri bir ülke haline gelmeyi 24 yılın sonunda maalesef bunlar başardılar.

"ÇEREZE, ÇİÇEĞE, PARA HARCAYARAK AİLE KURUMUNU DÜZELTEMEZSİNİZ"

Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2026 yılının ilk 5 ayında çereze, çiçeğe, böceğe tam 14 milyon para harcamış, 14 milyon. 'Emekliye zam yap' diyorsun, 'Paramız yok' diyor. 'Çiftçiye para ver' diyorsun, 'Paramız yok' diyor. 'Asgari ücretliye para ver' diyorsun, 'Paramız yok' diyor. 'Gazilere, şehit yakınlarına para ver' diyorsun, 'Paramız yok' diyor. Öğretmenleri atamıyor, 'Onlara destek ol' diyorsunuz, 'Paramız yok' diyor. Ama 5 ayda sadece çerez parasını 14 milyon lira para harcamakla bir beis görmeyen iktidar var burada. Çereze, çiçeğe, para harcayarak aile kurumunu düzeltemezsiniz"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mahmut Arıkan: 'Ahbap soruşturmasının siyasi ayağında kim var?' - Son Dakika

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