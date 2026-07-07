Mahmut Arıkan Kayserispor'u Ziyaret Etti

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimiyle bir araya geldi. Ziyaret, partinin sosyal medya hesabından duyuruldu.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve kulüp yönetimini ziyaret etti.
Saadet Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Mahmut Arıkan, Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ve yönetimini ziyaret etti" denildi.
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