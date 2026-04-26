Mahmut Arıkan: Kişiler Değil, İlkeler İttifak Yapmalı

26.04.2026 00:26  Güncelleme: 00:48
(İSTANBUL) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, ittifak ve adaylık tartışmalarına ilişkin, " Türkiye'de kim cumhurbaşkanı olsundan ziyade hangi ilkeler cumhurbaşkanı olsun tartışmasını yapmak lazım. Aksi takdirde, bir horoz dövüşü sarmalına girip esas problemleri ıskaladığımız bir süreci yaşayabiliriz. Halkımız artık dar hesaplaşmalar yerine, genel bir yol haritası sunan siyasete destek veriyor" dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, superhaber.com özel yayınında Genel Yayın Yönetmeni Sinan Sungur'un sorularını yanıtladı. 2023 seçim süreci döneminde konuların çok erken ve yanlış zeminde tartışıldığını belirten Arıkan, mevcut görüşme trafiğini "mahrem" bir çerçevede yürüttüklerini ifade etti. Siyasetin bir "horoz dövüşü" sarmalına girmemesi gerektiğini hatırlatan Arıkan, şunları söyledi:

İktidarın seçimler için 2028 yılını işaret ettiğini hatırlatan Arıkan, seçime daha iki yıldan fazla bir süre varken isim telaffuz etmenin stratejik bir hata olacağını belirtti. Türkiye'deki 190 siyasi partinin önemli bir kısmıyla irtibat halinde olduklarını kaydeden Arıkan, "Bizim meselemiz partilerin bir araya gelmesi değil, hangi ilkeler etrafında birleştiğidir" dedi.

"Bu sistemde evliya da olsanız hata yapmama ihtimaliniz yok"

Açıklamalarında mevcut Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sert eleştiriler yönelten Mahmut Arıkan, sorunun kişilerden ziyade mekanizmanın kendisinde olduğunu vurguladı. Mevcut yapıda denetim mekanizmalarının işlemediğini savunan Arıkan, "Bir partinin belediye başkanı hata yaptığında görüntüler servis edilirken, bir diğerine yayın yasağı getiriliyorsa bu sistem bozuktur. Bu sistemde evliya da olsanız hata yapmama ihtimaliniz yok. Öncelikle sistemi rehabilite etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın meclis açılışındaki "revizyon" çıkışını ve ardından MHP lideri Devlet Bahçeli'nin bu tartışmaları kapatmasını da değerlendiren Arıkan, iktidar kulislerinde de sistemin yürümediğinin bilindiğini açıkladı. Arıkan, Türkiye'nin 2026 yılı itibarıyla artık bu kilitlenmeyi aşması ve "kuvvetler ayrılığı" ilkesine geri dönmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini noktaladı.

Kaynak: ANKA

Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek Bakan Gürlek’ten sosyal medya uyarısı: Yalan algı yapan hesabını verecek
Gaziantep’ten sonra ikinci ’mehter’ tartışması Denizli’de yaşandı Gaziantep'ten sonra ikinci 'mehter' tartışması Denizli'de yaşandı
Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı Kuruyemişlerin üzerinde fareler cirit attı
ABD’li milyoner avcı fillerin altında can verdi ABD'li milyoner avcı fillerin altında can verdi
Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha Gülistan Doku soruşturmasında iki gözaltı daha
Ankara’da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı Ankara'da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı

23:35
Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest
Fenerbahçe yönetiminden taraftarlarına büyük jest
23:19
Osayi Samuel’den çarpıcı itiraf: Babam koyu Fenerbahçeli, Beşiktaş’a...
Osayi Samuel'den çarpıcı itiraf: Babam koyu Fenerbahçeli, Beşiktaş'a...
22:50
TFF’ye sürpriz çağrı: Bu sezon küme düşmeyi kaldırın
TFF'ye sürpriz çağrı: Bu sezon küme düşmeyi kaldırın
21:27
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor
Polislere müjde: Mesai saatleri değişiyor, fazla mesai ücreti geliyor
21:21
Netanyahu’dan Lübnan’a “şiddetli saldırı“ emri
Netanyahu'dan Lübnan'a "şiddetli saldırı" emri
21:21
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı
ABD’de kadın öğretmen öğrencileriyle uygunsuz ilişki kurduğu gerekçesiyle tutuklandı
