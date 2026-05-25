Mahmut Arıkan Kurban Pazarında Sorunları Dinledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahmut Arıkan Kurban Pazarında Sorunları Dinledi

25.05.2026 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Genel Başkanı Arıkan, besicilerin zorluklarını dinleyerek ekonomik durumu eleştirdi.

(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, kurban pazarını ziyaret ederek yurttaşların sorunlarını dinledi. Besiciler Arıkan'a televizyonlarda ülkenin toz pembe gösterildiğini ancak domatesin fiyatının 150 lira olduğunu dile getirdiler.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Kurban Bayramı öncesinde  Ankara'da kurban pazarında besicileri ziyaret etti. Türkiye'nin farklı illerinden başkente gelen besicilerin sorunlarını dinleyen Arıkan, artan maliyetler, ithalat politikaları ve derinleşen ekonomik kriz nedeniyle hem üreticinin hem de vatandaşın büyük bir çıkmazın içine sürüklendiğini söyledi.

"MALİYETLER ARTTI, ÖNÜMÜZDEKİ SENE BESİCİ BULAMAYABİLİRSİNİZ"

Kurban pazarında yıl boyunca yetiştirdikleri hayvanlara alıcı bulmayı bekleyen besiciler, artan maliyetler ve ithalat politikaları nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti dile getirdi.

Televizyonlarda ülkenin toz pembe gösterildiğini ancak domatesin fiyatının 150 lira olduğunu ifade eden besiciler, çamur içerisinde çalıştıklarını anlattı. Çadır maliyetlerinin 250 bin liraya, geçen yıl 30 bin lira olan nakliye masraflarının ise 70 bin liraya yükseldiğini aktaran besiciler, yem fiyatlarının çuval başına 300 liradan bin liraya, samanın ise 12 bin lira seviyesine çıktığını, hayvanlarını zararına sattıklarını söylediler.

Hayvancılığı bırakma noktasına geldiklerini belirten bir üretici, "Bu son yılımız, kurtarmıyor, zarar ediyoruz. Önümüzdeki sene burada besici bulamayabilirsiniz" dedi.

"10 EMEKLİ BİR ARAYA GELİP ANCAK BİR BÜYÜKBAŞ HİSSESİNE ORTAK OLABİLİYOR"

Üreticilerin sorunlarını dinledikten sonra açıklamalarda bulunan Mahmut Arıkan, Türkiye'deki ekonomik krizin hangi boyuta geldiğini görmek isteyenlerin kurban pazarlarına gelmesi gerektiğini söyledi.

Geçmiş dönemlerde bir emekli ikramiyesiyle rahatlıkla büyükbaş hayvan hissesine girilebilirken, bugün 10 emeklinin bir araya gelerek ancak bir büyükbaş hissesine ortak olabildiğini anlatan Arıkan, bu durumun sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

EKONOMİ YÖNETİMİNE "SAHAYI GÖRÜN" ÇAĞRISI

Kurban pazarının Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yaklaşık 9 kilometre, TBMM'ye ise 17-18 kilometre mesafede olduğunu hatırlatan Mahmut Arıkan, "Ülkenin ekonomisini yönettiğini iddia edenler, geleceğimizle alakalı tahminlerde bulunup sürekli rapor yayınlayanlar bir zahmet gelsinler, sadece 9 kilometrelik mesafede burayı bir görsünler" dedi.

Arıkan, yetkililerin pazardaki tabloyu ve insanların çektiklerini görmeleri halinde, masa başında rapor yayınlarken daha insaflı ve vicdanlı hareket edeceklerini belirtti.

Saadet Partisi Genel Başkanı, "Hayvancılıkla uğraşan insanlarımızın feryadının artık duyulması, gereken desteğin sağlanması gerekiyor" diyerek, ithalat yapan firmalara sağlanan kolaylıkların en kısa zamanda yerli üreticilere de sağlanmasını talep etti.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahmut Arıkan Kurban Pazarında Sorunları Dinledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CHP’li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek CHP'li Müslim Sarı: Kılıçdaroğlu bayramdan sonra genel merkeze gelecek
Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart Kadın futbol takımı oyuncuları sahada birbirine girdi: 5 kırmızı kart
8. Etnospor Kültür Festivali’nde görkemli kapanış 8. Etnospor Kültür Festivali'nde görkemli kapanış
Arda Turan’dan duygusal bayram mesajı Arda Turan'dan duygusal bayram mesajı
Hakan Çalhanoğlu’ndan Galatasaray için büyük fedakarlık Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray için büyük fedakarlık
Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu’nu böyle anlatmış Özgür Özel yıllar önce Kılıçdaroğlu'nu böyle anlatmış

15:24
Aziz Yıldırım’dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
Aziz Yıldırım'dan dikkat çeken uyarı: UEFA küme düşürür
14:47
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i Grup Başkanlığı’ndan azlettirecek
Kulisleri sarsan iddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i Grup Başkanlığı'ndan azlettirecek
14:46
3 yıllık anlaşma Galatasaray’da yeni sezonun ilk ayrılığı
3 yıllık anlaşma! Galatasaray'da yeni sezonun ilk ayrılığı
14:28
TBMM’de Özgür Özel’e ilk ziyaret DEM Parti’den
TBMM'de Özgür Özel'e ilk ziyaret DEM Parti'den
13:43
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
5 kişilik aile yan yana toprağa verildi! Muhtarın sözleri kahretti: Çocuklar paramparça olmuş
13:35
AK Parti’den CHP Genel Merkezi’nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
AK Parti'den CHP Genel Merkezi'nin tahliyesine ilişkin ilk yorum: Biz bu olayın bir yerinde değiliz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 16:02:06. #7.12#
SON DAKİKA: Mahmut Arıkan Kurban Pazarında Sorunları Dinledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.