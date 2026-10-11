Mahmut Arıkan, Manisa Akhisar\'daki kazada 11 kişinin ölümü üzerine başsağlığı diledi

Mahmut Arıkan, Manisa Akhisar'daki kazada 11 kişinin ölümü üzerine başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Manisa Akhisar'daki trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan başsağlığı mesajı yayımladı. Arıkan, mesajında ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa dilerken acılı ailelerin ve milletin başının sağ olmasını diledi.
(ANKARA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 11 vatandaşımızın hayatını kaybettiğini büyük bir teessürle öğrendim. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Acılı ailelerimizin ve aziz milletimizin başı sağ olsun" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA
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