Mahmut Celaleddin Ökten Sempozyumu Trabzon'da Düzenlendi

Trabzon'da, "Eğitim ve Kültür Mirasımızın Oluşumunda Çok Yönlü Bir İsim: Mahmut Celaleddin Ökten Sempozyumu" düzenlendi.

Trabzon Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'ndeki programda, sempozyumun hem şehir hem de ülke adına önem taşıdığına inandığını söyledi.

Aşıkkutlu, ömrünü ilim öğrenmek ve öğretmek üzere geçiren Ökten'in, ülkenin ve ümmetin dertleriyle dertlenmiş büyük bir ilim, fikir ve gönül insanı olduğunu belirtti.

Ökten'in inandığı medeniyet ve değerler uğruna mücadeleyi ömrü boyunca bırakmadığına işaret eden Aşıkkutlu, "Bugün Türkiye'de din eğitimi ve alanındaki gelişmelerin temelini atan ve hepimizin bugüne gelmesinde ve yetişmesinde anahtar rolü oynayan bir büyüğümüz." dedi.

Cihannüma Derneği Genel Başkanı Selim Cerrah ise Ökten'in imam hatip neslinin öncülüğünü yaptığını, İlim Yayma Cemiyeti kurucularının da kendisine destek verdiğini aktardı.

Cerrah, Türkiye'nin yüklendiği sorumluluklar üzerine gece gündüz çalışmanın azim ve gayreti içerisinde olduklarını anlatarak, "Yeniden büyük Türkiye idealini, yeniden yaşanabilir bir dünya kurma azmini ete kemiğe büründürmek için hepimize çok büyük sorumluluklar düşüyor." diye konuştu.

Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Erol ile Cihannüma Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Bekir Gürsoy'un da konuşma yaptığı sempozyum, konferansla devam etti.

Yazar-akademisyen Prof. Dr. Sadettin Ökten, babası adına düzenlenen sempozyumda "Merhum Pederim" başlıklı konferans verdi.

Babasının eğitim ve iş hayatını katılımcılarla paylaşan Ökten, çocukluğuna dair çeşitli anılarını anlattı.

Sempozyuma, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yüksel Gülay, Din Öğretimi Genel Müdürü Ahmet İşleyen, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun ve davetliler katıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, Trabzon Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Cihannüma Derneği, İlim Yayma Cemiyeti, Milli Türk Talebe Birliği, Tarf Düşünce Enstitüsünce organize edilen sempozyum, yarın gerçekleştirilecek çeşitli oturumların ardından sona erecek.