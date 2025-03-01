Mahmutlar Kütüphanesi Yenilendi ve Hizmete Açıldı - Son Dakika
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Mahmutlar Kütüphanesi Yenilendi ve Hizmete Açıldı

Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Mahmutlar Ek Hizmet binasında yenilenen Mahmutlar Kütüphanesi'ni ziyaret etti. Kütüphane, toplam 7 bin 775 kitap ile hizmet vermeye başladı ve içerisinde 24 saat açık çalışma salonu bulunduruyor.

01.03.2025 10:01
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(ANTALYA) - Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Mahmutlar Ek Hizmet binasına taşınan, yenilenerek öğrencilerin ve kitapseverlerin kullanımına sunulan Mahmutlar Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

Başkan Özçelik, dün sabah saatlerinden itibaren gün boyu saha incelemelerinde bulundu. Başkan Özçelik'e, Başkan Yardımcısı Murat Levent Koçak ve Fen İşleri Müdürü Atahan Uyar eşlik etti.

İlk durak yeni Hükümet Konağı oldu

Başkan Özçelik ve ekibinin ilk durağı yeni Hükümet Konağı'nın projelendirildiği alan oldu. Burada Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ile birlikte incelemelerde bulunan Başkan Özçelik, vatandaşların yeni Hükümet Konağı'na ulaşımını sağlayacak alternatif yol projeleri üzerine Kaymakam Ürkmezer ve ekibi ile fikir alışverişi yaptı.

Başkan Özçelik, "Halkımızın güvenli ve konforlu bir şekilde Hükümet Konağı'na rahat ulaşım sağlaması için alternatif yollar üzerine fikir alışverişi yaptık. Alanya'mızın altyapı ve üstyapı projelerinde hassasiyetle çalışmaya devam ederek, kentimizin gelişimine sağlam adımlarla katkı sağlamayı sürdüreceğiz" dedi.

Sanatçı Sunay Akın'ın Alanya'ya geldiğini öğrenen Başkan Özçelik, Akın'ın konakladığı otele giderek kendisiyle buluştu. Başkan Özçelik, "Alanya'mızda ağırlamaktan büyük onur duyduğumuz sevgili dostum, değerli sanatçımız Sunay Akın Beyefendi ile bir araya geldik. Her zamanki zarif sohbeti ve kıymetli görüşleri için kendisine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Son durak Mahmutlar Kütüphanesi oldu

Başkan Özçelik ve beraberindeki ekibin son durağı ise yeni yerinde hizmete başlayan Mahmutlar Kütüphanesi oldu. Burada incelemelerde bulunan Başkan Özçelik, Alanya Belediyesi Kütüphaneler Sorumlusu Şule Varol'dan bilgi aldı.

Alanya Belediyesi Mahmutlar Kütüphanesi, Mahmutlar Ek Hizmet binasındaki yeni yerinde hizmete başladı. Toplamda 7 bin 775 kitabın olduğu kütüphane, okurlar için her şey düşünülerek dizayn edildi. İçerisinde yetişkin, çocuk kitapları bölümü ve 30 kişilik çocuk atölye alanı olan yeni kütüphane hafta içi 8.30-17.30, hafta sonu ise cumartesi günü 08.30-13.00 saatleri arasında hizmet verecek. Kütüphane bölümü pazar günleri ise kapalı olacak.

Çalışma salonu öğrencilere 7/24 hizmet verecek

Mahmutlar Kütüphanesi içerisinde yer alan 34 kişilik çalışma salonu ise 3 Mart Pazartesi'den itibaren 7/24 hizmet verecek. Kütüphaneyi kullanan hem okurlara hem de öğrencilere ücretsiz Wi-Fi ve sıcak su hizmeti de veriliyor. Ayrıca misafirlerin kullanımına sunulan iki bilgisayar ve bağış yoluyla gelen kullanılmamış test kitapları da isteyenlere ücretsiz olarak veriliyor.

Özçelik yaptığı açıklamada, Mahmutlar Kütüphanesi için Ek Hizmet binasının üst katındaki boş alanı tamamen yenilediklerini vurgulayarak, "Mahmutlar Kütüphanemizi yeni yerinde her şeyiyle şu anki durumuna getirdik. Kütüphanemiz içerisinde ayrıca oluşturduğumuz, öğrencilerimize ve çalışmak isteyen diğer vatandaşlarımıza 24 saat kesintisiz olarak, ücretsiz Wi-Fi'nin kullanılabildiği çalışma salonu ile hizmet vereceğiz. Ayrıca yabancıların yoğun olarak yaşadığı bu bölgemizde yabancılar için de yabancı dilde kitapların bulunduğu bir oda oluşturduk. Hem öğrencilerimizi hem de buradan yararlanmak isteyen bütün halkımızı buraya bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Mahmutlar Kütüphanesi Yenilendi ve Hizmete Açıldı - Son Dakika

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