Nasuh Mahruki: 15 Temmuz eleştirim ABD ve geciken devlete - Son Dakika
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Nasuh Mahruki: 15 Temmuz eleştirim ABD ve geciken devlete

16.07.2026 17:43
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Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. İfadesinde, asıl eleştirisinin ABD ve gecikmeli müdahale eden devlet birimlerine yönelik olduğunu belirterek suçlamaları reddetti.

(İSTANBUL) - Gözaltına alınan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, 15 Temmuz paylaşımına ilişkin emniyetteki ifadesinde, "Asıl eleştirdiğim ABD'dir ve Gülen cemaatinin darbeye kalkışacağını önceden bildiği halde bunca acının yaşanmasına sebep olan gecikerek müdahale eden ilgili devlet birimleridir" dedi.

Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin 10'uncu yıl dönümünde yaptığı "15 Temmuz önceden fark edilmiş ancak rejim değişikliği için bir fırsat olarak görülerek bilerek engellenmemiş kontrollü bir şekilde kalkışılmasına müsaade edilmiş bir darbe girişimidir. Baş planlayıcısı ABD'dir, Fil'i feda etmiş, Vezir'i almıştır, Erdoğan'ı Şah yapmış, Türk milletini Mat etmiştir" şeklindeki sosyal medya paylaşımı nedeniyle İstanbul'da gözaltına alındı.

'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' iddiasıyla Güvenlik Şube Müdürlüğü, Kamu Güvenliği Büro Amirliği'nde ifadesi alınan Mahruki'nin paylaşımın kendisine ait olduğunu belirterek şunları anlattığı öğrenildi:

"Bu paylaşımda 15 Temmuz'un daha önceden fark edilmiş olduğu devletin resmi kayıtlarında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen bir soruşturmada o zamanki adıyla Gülen cemaatinin ordu içerisinde bir hazırlık içinde olduğuna dair bilgiler geçiyordu, bir binbaşının girişimden 40 gün önce bu yönde hazırlık yapıldığı ihbarı vardı. Aynı zamanda Rus istihbaratının da bu konu hakkında uyardığı bilinmektedir. Daha yakın zamanda dönemin MİT Müşteşarı Hakan Fidan'ın kendisini dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın bizzat uyardığı yönünde beyanı vardır. Orduyu içerde tutmasıyla alakalı dolayısıyla devletin ilgili birimleri, Gülen cemaatinin YAŞ kararları öncesinde tasfiye edileceğini bildiği için böyle bir kalkışmayı öne almak zorunda kaldılar. Nitekim onların da elleri ayaklarına dolandı bu süreçten. Sayın Cumhurbaşkanı bu kalkışmayı olay başladıktan sonra eniştesinden öğrendiğini söyledi, dolayısıyla devletin ilgili birimleri bu kalkışmadan birden fazla kaynaktan haberdar oldukları halde gecikerek müdahale edilmiştir. Bu yüzden 251 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Polis Özel Harekat Başkanlığı uçaklarla bombalanarak çok sayıda şehit vermiştir. Bu gecikmenin çok ağır bedeli her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi benim de canımı çok yakmıştır. En önce eleştirdiğim konu budur."

"İŞİN PLANLAYICISI ABD'DİR"

Bu gecikme neden yaşandı? Eğer zamanında müdahale edilseydi 251 şehidi vermezdik. Bu işin planlayıcısı ABD'dir. Ben burada satranç oyunundaki taşlara benzetme yapmaya çalıştım. Fil, ABD'nin beslediği herkesçe bilinen Gülen cemaatidir. Vezir, parlamenter sisteme dayanan kuvvetler ayrılığı ilkesinin bulunduğu cumhuriyetimizdir. Şah dediğim, cumhurbaşkanının yetkilerinin yeni dönemde kuvvetler birliğine dönüşmesidir. Mat dediğim ise Türk Milletinin parlamenter sistemi kuvvetler ayrılığı ilkesini kaybetmesidir. Paylaşım hakkında üzerime atılı olan halkı kin, nefret ve düşmanlığa sürükleme veya aşağılama suçunu işlemedim. Bu üzerime atılı olan suçlamayı bu paylaşımdan nasıl çıkarıldığını anlamadım. Böyle bir niyetle bu paylaşımı yapmadım. Asıl eleştirdiğim ABD'dir ve Gülen cemaatinin darbeye kalkışacağını önceden bildiği halde bunca acının yaşanmasına sebep olan gecikerek müdahale eden ilgili devlet birimleridir. Bu darbenin kazananı ABD'dir. Üzerime atılı olan suçlamayı işlemediğim için serbest bırakılmayı talep ediyorum."

Mahruki, gözaltına alınmadan önce, uçakta ailesiyle birlikte paylaştığı fotoğrafa, "Güney Afrika'dan sabaha karşı geldik. Şimdi de polis arkadaşlarla Vatan Emniyet'e gidiyoruz" notunu düştü.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Nasuh Mahruki: 15 Temmuz eleştirim ABD ve geciken devlete - Son Dakika

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