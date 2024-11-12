Mahsur İnek 10 Saatte Kurtarıldı

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Köylüler kayalıklarda mahsur kalan ineği 10 saatlik çalışmayla kurtardı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da ayağı kırıldığı için kayalıklarda mahsur kalan inek köylülerin yaklaşık 10 saat süren mücadelesi sonrası kurtarıldı.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Akyuva köyü Eseli yaylasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede besicilik yapan Nurettin Ö., hayvan otlattığı sırada ineklerden birisinin eksik olduğunu fark etti. Ardından bölgede hayvanını arayan Nurettin Ö., ineğin kayalıklardan düşerek ayağının kırıldığını ve mahsur kaldığını fark etti. Ardından Nurettin Ö., akraba ve köylülerine haber vererek yardım istedi. Bunun üzerine bir araya gelen köy sakinleri ip yardımıyla kayalıklarda mahsur kalan ineği kurtarıp ardından kendi yaptıkları sedyeye koyarak yaylaya götürdü. Yaklaşık 3 kilometrelik bir yolculuğun ardından inek yaylaya ulaştırılarak, veterinere haber verildi.