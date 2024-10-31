Mahsur Karaca Kurtarıldı

Artvin'in Kemalpaşa ilçesinde derede mahsur kalan karaca itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
İlçe merkezinde kenarları taşkın koruma duvarıyla çevrili Halbaşı Deresi'ne düşen karaca mahsur kaldı.
Yoldan geçerken durumu fark eden vatandaşlar, Kemalpaşa Belediyesi yetkililerine haber verdi.
İhbar üzerine kısa sürede bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerince dereden çıkartılan karaca, veteriner hekim tarafından sağlık kontrolünden geçirilerek, Artvin Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Karaca, daha sonra ekiplerce doğal yaşam alanına bırakıldı.
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