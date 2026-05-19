Mahsur Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mahsur Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

19.05.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da su dolu mazgalda mahsur kalan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ANTALYA'da sağanak sırasında su dolu mazgalda mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Aslıhan ve Mustafa Akbayır çifti, yaklaşık 2 aydır parkta yaşayan 4 yavru kedi için sahiplendirme çağrısı yaptı.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Ayşe Kartal Parkı'nda yaşayan 'Çito' isimli sokak kedisinin yavrularından biri, 28 Mart'taki sağanakta su dolu mazgalda mahsur kaldı. Aslıhan ve Mustafa Akbayır çiftinin ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru kedi ile 3 kardeşi için sıcak yuva aranıyor.

'MAZGALDA DOĞUM YAPTI'

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Akbayır, mahallede yaklaşık 6 yıldır yaşadıklarını belirterek, "Mahallemizin kedisi Çito, Ayşe Kartal Parkı'nda 4 sağlıklı yavru dünyaya getirdi. Ağaçların altında bulunan ızgara mazgalda doğum yaptı. Biz de doğasına saygı duyarak anne kediyi beslemeye ve gözetmeye çalıştık. Ancak orada yaşamaları oldukça tehlikeli" diye konuştu.

28 Mart gecesi etkili olan sağanakta mazgalın suyla dolduğunu fark ettiklerini belirten Akbayır, "Eşimle kontrol ettiğimizde anne kedinin yavruları çıkarmaya çalıştığını gördük. 3 yavruyu çıkarmıştı ancak 4'üncüsü içeride kalmıştı. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. İtfaiye ekipleri gelip yavru kediyi sudan çıkardı. Anne kedi şu anda yavrularıyla birlikte parkta yaşamını sürdürüyor" dedi.

'HAYVANSEVERLERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ'

Yavru kedilerin parkta korunmasının zor olduğunu söyleyen Akbayır, "Yaklaşık 2 aydır elimizden geldiğince bakımlarını yapıyoruz. Ancak park ortamında onları muhafaza etmek kolay değil. Bu nedenle yavru kedileri sahiplendirmek istiyoruz. Hayvanseverlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Aslıhan Akbayır ise "Kurtarılan yavrunun adı Pırtık. İsmini Sadri Alışık filminden esinlenerek koyduk. Çok uysal ve çok tatlı bir kedi" dedi.

Akbayır çifti, o günden bu yana düzenli parka gelerek anne kedi Çito ve yavrularına mama ile su veriyor. Çift, 'İnek', 'Pırtık', 'Yırtık' ve 'Bıdık' isimlerini verdikleri yavru kediler için hayvanseverlere sahiplendirme çağrısı yaptı. Park içerisindeki çeşitli ağaçlara da kedilerle ilgili bilgi verilen ve sahiplendirme çağrısı yapılan kağıtlar asıldı.

Haber- Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

Hayvan Hakları, Yerel Haberler, Hayvanlar, Güncel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mahsur Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Elazığ’da sahte yoğun bakım çetesi çökertildi Elazığ'da sahte yoğun bakım çetesi çökertildi
Belediye çalışanı ilçe meydanındaki silahlı saldırıda öldürüldü Belediye çalışanı ilçe meydanındaki silahlı saldırıda öldürüldü
Türkiye’den Sumud filosuna müdahale eden İsrail’e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi
CHP’nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız CHP'nin Gölge Adalet Bakanı Boyunsuz: Hakim ve savcılık sınavlarına mülakatlarda elenenleri çağıracağız
İstanbul’da kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 14 kişi yakalandı İstanbul'da kırmızı bültenle ve difüzyon mesajıyla aranan 14 kişi yakalandı
Necip Uysal’dan futbola veda Necip Uysal'dan futbola veda

10:15
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
Kerem Aktürkoğlu kariyer rekorunu kırdı
10:09
Acun Ilıcalı’ya büyük şok 18 sene sonra bir ilk yaşandı
Acun Ilıcalı'ya büyük şok! 18 sene sonra bir ilk yaşandı
09:46
Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
Ertan Torunoğulları, Aziz Yıldırım ile bir araya geldi
09:08
Mersin’de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
Mersin'de 6 kişiyi öldüren cani yakalanacağını anlayınca intihar etti
08:50
ABD’de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump’tan ilk açıklama
ABD'de 3 kişinin öldüğü cami saldırısıyla ilgili Trump'tan ilk açıklama
08:27
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Küllerinden doğan milletin ilk adımı: 19 Mayıs 1919
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2026 10:31:52. #7.13#
SON DAKİKA: Mahsur Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.