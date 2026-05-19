Mahsur Kedi İtfaiye Tarafından Kurtarıldı

ANTALYA'da sağanak sırasında su dolu mazgalda mahsur kalan yavru kediyi, itfaiye ekipleri kurtardı. Aslıhan ve Mustafa Akbayır çifti, yaklaşık 2 aydır parkta yaşayan 4 yavru kedi için sahiplendirme çağrısı yaptı.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi Ayşe Kartal Parkı'nda yaşayan 'Çito' isimli sokak kedisinin yavrularından biri, 28 Mart'taki sağanakta su dolu mazgalda mahsur kaldı. Aslıhan ve Mustafa Akbayır çiftinin ihbarıyla itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yavru kedi ile 3 kardeşi için sıcak yuva aranıyor.

'MAZGALDA DOĞUM YAPTI'

Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Araştırma Görevlisi Dr. Mustafa Akbayır, mahallede yaklaşık 6 yıldır yaşadıklarını belirterek, "Mahallemizin kedisi Çito, Ayşe Kartal Parkı'nda 4 sağlıklı yavru dünyaya getirdi. Ağaçların altında bulunan ızgara mazgalda doğum yaptı. Biz de doğasına saygı duyarak anne kediyi beslemeye ve gözetmeye çalıştık. Ancak orada yaşamaları oldukça tehlikeli" diye konuştu.

28 Mart gecesi etkili olan sağanakta mazgalın suyla dolduğunu fark ettiklerini belirten Akbayır, "Eşimle kontrol ettiğimizde anne kedinin yavruları çıkarmaya çalıştığını gördük. 3 yavruyu çıkarmıştı ancak 4'üncüsü içeride kalmıştı. Hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradık. İtfaiye ekipleri gelip yavru kediyi sudan çıkardı. Anne kedi şu anda yavrularıyla birlikte parkta yaşamını sürdürüyor" dedi.

'HAYVANSEVERLERE ÇAĞRIDA BULUNUYORUZ'

Yavru kedilerin parkta korunmasının zor olduğunu söyleyen Akbayır, "Yaklaşık 2 aydır elimizden geldiğince bakımlarını yapıyoruz. Ancak park ortamında onları muhafaza etmek kolay değil. Bu nedenle yavru kedileri sahiplendirmek istiyoruz. Hayvanseverlerden destek bekliyoruz" diye konuştu.

Aslıhan Akbayır ise "Kurtarılan yavrunun adı Pırtık. İsmini Sadri Alışık filminden esinlenerek koyduk. Çok uysal ve çok tatlı bir kedi" dedi.

Akbayır çifti, o günden bu yana düzenli parka gelerek anne kedi Çito ve yavrularına mama ile su veriyor. Çift, 'İnek', 'Pırtık', 'Yırtık' ve 'Bıdık' isimlerini verdikleri yavru kediler için hayvanseverlere sahiplendirme çağrısı yaptı. Park içerisindeki çeşitli ağaçlara da kedilerle ilgili bilgi verilen ve sahiplendirme çağrısı yapılan kağıtlar asıldı.

Haber- Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,