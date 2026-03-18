Makas Atan Sürücüye 90 Bin Lira Ceza

İzmir'in Bornova ilçesinde otoyolda makas atarak ilerleyen sürücüye 90 bin lira idari para cezası uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya hesaplarından 03 ADD 810 plakalı otomobilin İzmir Çevreyolu Işıkkent mevkisinden Buca istikametine makas atarak ilerlediği görüntüsünün paylaşılması üzerine inceleme başlattı.

Sürücünün 23 yaşındaki E.T. olduğunu belirleyen ekipler, gözaltına aldıkları sürücüye 90 bin lira idari para cezası uyguladı. E.T'nin sürücü belgesine de 60 gün süreyle el konuldu.

Ayrıca, E.T. hakkında trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek suçundan da işlem başlatıldı.