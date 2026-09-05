Makine Arızası Yapan Petrol Yüklü Tanker Tekirdağ Demir Sahası'na Çekildi
Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenen Rusya bayraklı ham petrol yüklü tanker, Kıyı Emniyeti ekiplerinin müdahalesiyle Tekirdağ Demir Sahası'na çekildi. 243 metre uzunluğundaki tanker emniyete alınarak demirletildi.
Makine arızası nedeniyle Marmara Adası açıklarında sürüklenen ham petrol yüklü tanker, Tekirdağ Demir Sahası'na çekildi.
Rusya bayraklı, 243 metre uzunluğunda ve 96 bin 544 ton ham petrol yüklü tanker, Marmara Adası açıklarında makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başladı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Çanakkale Gemi Trafik Hizmetleri Merkezinden yardım talebinde bulunulması üzerine, "Nene Hatun" acil müdahale gemisi ile "Kurtarma-16" römorkörü bölgeye sevk edildi.
Tekirdağ kıyılarına doğru sürüklenen tanker, ekiplerin müdahalesiyle yedeklenerek emniyete alındı.
Tanker, Kıyı Emniyeti ekiplerince Tekirdağ Demir Sahası'na çekilerek demirletildi.
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