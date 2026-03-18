MAKÜ 20 Yaşında

Üye Girişi
Son Dakika Logo

18.03.2026 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, 20. yılını kutluyor; eğitim kalitesi ve ortak çalışma vurgulandı.

BURDUR Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, üniversitenin kuruluşunun 20'nci yılını kutladıklarını belirterek, "Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kurulduğu günden bu yana birlikte çalışmayı başarabilmiş bir üniversitedir" dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin kuruluşunun 20'nci yılı dolayısıyla kampüsteki otelde basın toplantısı düzenlendi. Rektör yardımcıları ile toplantıyı gerçekleştiren Rektör Dalgar, "2006 yılında 81 ile üniversite kurulması çerçevesinde başlayan bir süreç. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin 2006 yılında kurulan üniversiteler arasında pozitif yönden birçok konuda ayrıştığını görüyoruz. Bu hem üniversite olarak hem de şehir olarak hepimiz için gurur vesilesi. Geldiğimiz noktada en önemli unsurun kurumsal iç barış olduğunu, birlikte çalışmayı başarabilmiş bir takım olmanın getirdiği bir husus olduğunu düşünüyorum. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kurulduğu günden bu yana birlikte çalışmayı başarabilmiş bir üniversitedir. Bizim de hassasiyet gösterdiğimiz en önemli hususlardan birisi ortak çalışma kültürü. Üniversitemizin 14 fakülte, 4 yüksekokul, 1 konservatuvar, 4 enstitü, 13 meslek yüksekokulu olmak üzere 36 akademik birimi var. 15'inci fakültemizin de sürecini takip ediyoruz. Gelişmeye devam edeceğiz. Burdur'un 10 ilçesinden 7'sinde meslek yüksekokullarımız var. 19 bin 55 lisans, 13 bin 22 ön lisans, 2 bin 376 yüksek lisans, 328 doktora öğrencisi olmak üzere 34 bin 781 kayıtlı öğrencimiz var" dedi.

Rektör Dalgar, Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından 5 yıl süreyle verilen 'Tam Akreditasyon Sertifikası' ile MAKÜ'nün eğitimde kalitesinin tescillendiğini belirtti. Rektör Dalgar, MAKÜ bünyesinde 2025 yılında 19 yeni program açıldığını söyledi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 12:04:45. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.