MAKÜ'de 40 Ülkeden Gelen Öğrenciler Kaynaştırma Etkinliğinde Buluştu - Son Dakika
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MAKÜ'de 40 Ülkeden Gelen Öğrenciler Kaynaştırma Etkinliğinde Buluştu

MAKÜ\'de 40 Ülkeden Gelen Öğrenciler Kaynaştırma Etkinliğinde Buluştu

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde (MAKÜ) eğitim gören 1200 uluslararası öğrenci, kaynaştırma etkinliğinde bir araya geldi. Etkinlikte öğrenciler, kendi ülkelerinin danslarını sergilerken, spor bilimlerinden akademisyenler de katılımcılara spor aktiviteleri yaptırdı. MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, uluslararası öğrencilerin üniversiteye ve kente adaptasyonu için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu belirtti.

18.05.2024 14:11
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinde (MAKÜ) 40 ülkeden gelerek eğitim gören 1200 öğrenci, kaynaştırma etkinliğinde buluştu.

MAKÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü ve Spor Bilimleri Fakültesi tarafından üniversitenin stadyumunda düzenlenen etkinlikte, öğrenciler, kendi ülkelerinin danslarını sergiledi. Spor bilimlerinden akademisyenler, katılımcılara nefes egzersizleri ve sağlıklı yaşam için çeşitli spor aktiviteleri yaptırdı.

Halat çekme, yakan top ve voleybol gibi oyunlar oynayan öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar etkinlikte, uluslararası öğrencilerin üniversiteye ve kentte adaptasyonu için bu tür etkinliklerin önemli olduğunu söyledi.

Uluslararası öğrencilerin Türk yükseköğretimine duyduğu güvenden dolayı Türkiye'deki üniversiteleri tercih ettiklerini belirten Dalgar, "Uluslararası öğrencilerimizin her biri gönüllü diplomatik elçilerimiz. Toplam 36 bin civarında öğrencimiz var, bu sayının yüzde 10'u kadar uluslararası öğrenci hedefliyoruz. Hedef ülkelerde aktif çalışmalar yapıyoruz. Öğrencilerimizin yabancı öğrencilerle bir arada olması kültürel etkileşim ve sosyal gelişimi sağlıyor." diye konuştu.

Etkinlik, öğrencilere yemek ikramıyla sona erdi.

Kaynak: AA

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