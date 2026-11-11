Mal varlığı aklama soruşturmasında Emir Sarıgül adliyeye ifadeye gitti

Mal varlığı aklama soruşturmasında Emir Sarıgül adliyeye ifadeye gittiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mal varlığı aklama soruşturmasında ev hapsi adli kontrolüyle serbest bırakılan Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. Sarıgül hakkında etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ev hapsi tedbiri uygulanmıştı.
İSTANBUL'da 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçu kapsamında yürütülen soruşturmada, 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Emir Sarıgül, ifade vermek için adliyeye geldi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçuna ilişkin yürütülen soruşturmada tutuklanmasının ardından etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılan Mustafa Sarıgül'ün oğlu Emir Sarıgül, yeniden ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı'na geldi.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?