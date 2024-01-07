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MALATAY'da 2 Katlı Binanın Üst Katındaki Evde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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MALATAY'da 2 Katlı Binanın Üst Katındaki Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

Çarmuzu Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışması ile söndürüldü. Dumanı fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonucunda evde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

MALATAY\'da 2 Katlı Binanın Üst Katındaki Evde Çıkan Yangın Söndürüldü
07.01.2024 - 13:25,
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MALATYA'da 2 katlı binanın üst katındaki evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışması ile söndürüldü.

Çarmuzu Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Dumanı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. 1 saat süren çalışma ile yangın söndürülürken, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: MALATAY'da 2 Katlı Binanın Üst Katındaki Evde Çıkan Yangın Söndürüldü - Son Dakika
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