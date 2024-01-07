MALATAY\'da 2 Katlı Binanın Üst Katındaki Evde Çıkan Yangın Söndürüldü

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MALATYA'da 2 katlı binanın üst katındaki evde çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren çalışması ile söndürüldü.
Çarmuzu Mahallesi'ndeki 2 katlı binanın üst katındaki evde, gece saatlerinde yangın çıktı. Dumanı fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler sevk edildi. 1 saat süren çalışma ile yangın söndürülürken, evde hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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