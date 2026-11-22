Malatya Battalgazi'de 8 katlı apartmanda çıkan yangında 86 yaşındaki kişi öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 8 katlı apartmanda çıkan yangında 6. katta bulunan ve fiziksel engeli olduğu öğrenilen 86 yaşındaki kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi ambulanslarla hastanelere kaldırıldı, cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde 8 katlı apartmanda çıkan yangında 86 yaşındaki kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yamaç Mahallesi'ndeki 8 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangında binanın 6. katında bulunan ve fiziksel engeli olduğu öğrenilen Mehmet Ceylan'ın (86) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Dumandan etkilenen S.A. ile A.A. ise ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Ceylan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?