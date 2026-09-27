Malatya Battalgazi'de kazada otomobil ikiye bölündü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı - Son Dakika
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Malatya Battalgazi'de kazada otomobil ikiye bölündü, 1'i ağır 4 kişi yaralandı

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Malatya Battalgazi\'de kazada otomobil ikiye bölündü, 1\'i ağır 4 kişi yaralandı
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde dün akşam Fırıncı Mahallesi'nde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle ikiye bölünen otomobildeki sürücünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Fırıncı Mahallesi'nde meydana meydana geldi. M.A.'nın kullandığı 44 AEE 258 plakalı otomobil, 44 AHK 965 plakalı hafif ticari araç ve 44 PV 080 plakalı hafif ticari araç, kazaya karıştı. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada çarpışmanın etkisi ile ikiye bölünen otomobilin sürücüsü M.A. ile yanındaki H.A., B.M.A ve 44 AHK 965 plakalı hafif ticari araçtaki F.G. yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan sürücü M.A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
Trafik KazalarıBattalgaziFırıncıMalatyaGüncelSon Dakika

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