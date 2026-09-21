Malatya Battalgazi'de sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandı

Malatya Battalgazi'de sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 3 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya Battalgazi'de iki grup arasında çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada yaralanan 3 kişi, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Orzuzu Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kavgada yaralanan 3 kişi ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?