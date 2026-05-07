Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Yargı Çevresi Belirlendi

07.05.2026 00:57
HSK, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi'nin yargı çevresini Malatya, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli olarak belirledi.

(ANKARA) - Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, 1 Eylül'de faaliyete geçirilmesi planlanan Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresini belirledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu kararına göre, Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin yargı çevresi Malatya, Adıyaman, Elazığ ve Tunceli illerinin mülki sınırlarını kapsayacak şekilde düzenlendi.

Karar kapsamında; Adıyaman ve Malatya, Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden, Elazığ, Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden, Tunceli ise Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Malatya Bölge Adliye Mahkemesi yargı çevresine dahil edilecek.

HSK kararında, diğer bölge adliye mahkemelerinin yargı çevrelerinin değiştirilmeyerek aynen devam edeceği belirtildi. Düzenleme, Malatya Bölge Adliye Mahkemesinin faaliyete geçtiği tarih itibarıyla uygulanacak.

Çerkeş, Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlandı

HSK Genel Kurulu, Çankırı'nın Çerkeş ilçesinin Karabük Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanmasına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, Çerkeş ilçesinin coğrafi durumu ve Çankırı iline ulaşım imkanı dikkate alınarak yargı çevresinde değişikliğe gidildiği ifade edildi.

Buna göre Çerkeş ilçesi, 15 Mayıs'tan itibaren Karabük Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarılarak Çankırı Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresine bağlanacak.

Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
