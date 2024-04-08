Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Er, mesajında, Malatyalıların ve tüm İslam aleminin bayramını kutladı.
Bayramların birlik ve beraberliği kuvvetlendirdiğini belirten Er, şunları kaydetti:
"Rahmetin, bereketin ve şefaatin müjdelendiği, manevi duyguların en üst seviyede hissedildiği mübarek bir Ramazan ayını daha geride bırakarak, huzur içerisinde bayrama ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Toplum hayatımızda çok özel ve anlamlı bir yeri olan sosyal yardımlaşma ve dayanışma geleneğinin en güzel şekilde yaşandığı dini bayramlar, özlemleri gideren, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, hoşgörü duygusunu güçlendiren müstesna günlerdir. Her zamankinden çok daha fazla yardımlaşmaya ve dayanışmaya ihtiyacımızın olan bu günlerde milletçe saflarımızı daha da sıklaştırmalı, Ramazan'ın özünde yer alan manevi duygularla gönlümüzü tüm kardeşlerimize açmalıyız."
Son Dakika › Güncel › Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'den Ramazan Bayramı Mesajı - Son Dakika
CHP Yurtiçi ve Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'i ziyaret etti. Ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı.
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, panelvan aracın şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Ayvacık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
İnsan hakları kuruluşları, Türkiye ile AB arasında imzalanan Mültecilerin Geri Kabulü Anlaşması nedeniyle Hollanda devleti aleyhine dava açtı. Dava dilekçesinde, anlaşma nedeniyle sığınmacıların Yunan adalarındaki kamplarda korkunç koşullar altında mahsur kaldığı savunuldu. Hollanda hükümeti ise sorumluluk kabul etmediğini açıklamıştı. Dava, Uluslararası Af Örgütü, Tekne Mültecileri Vakfı ve Uluslararası Çocuk Savunma Örgütü tarafından açıldı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü, İskenderun ilçesinde bir iş yerinden çalınan 6 yük konteyneri olayıyla ilgili olarak M.C.Y., M.A.Ç. ve B.Ş. isimli şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. M.C.Y. ve B.Ş. tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, diğer şahıs hakkında adli işlem yapıldı. Emniyet güçleri, çalışmaları sonucunda çalıntı konteynerleri de ele geçirdi.
İzmir'in en gözde alışveriş mekanlarından biri olan Tarihi Kemeraltı Çarşısı'na bayram alışverişi yapmak için gelen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Birçok vatandaş fiyat pahalılığından dolayı Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nın önceki dönemlere göre boş olduğunu ifade etti. Ramazan Bayramı'na iki gün kala İzmir'de de vatandaşlar bayram alışverişi için çıktı. Giyim dükkanlarını dolaşanlar bayramlık kıyafet ararken, şeker ve çikolata satılan dükkanlara uğrayanlar da bayram şekeri almak istedi. Bazı vatandaşlar fiyatların uygun olduğunu belirtirken, bazıları ise fiyatların pahalı olduğunu ve alışveriş yapamadıklarını dile getirdi. Kemeraltı Çarşısı'nın eski dönemlere göre daha boş olduğunu ifade eden bazı ziyaretçiler, yoğunluğun az olduğunu söyledi.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen silah kaçakçılığı operasyonunda, Nizip ilçesinde faaliyet gösteren 3 şüpheli şahsın ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda 18 adet ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon sonucunda A.H. ve H.M. tutuklanırken, İ.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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