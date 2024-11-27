Malatya Büyükşehir Belediyesi Kışta Sokak ve Yaban Hayvanlarını Unutmadı - Son Dakika
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Malatya Büyükşehir Belediyesi Kışta Sokak ve Yaban Hayvanlarını Unutmadı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanları için yiyecek takviyesi yaparak hayvanlara olan duyarlılığını gösterdi. Ekipler, belirli aralıklarla sokak hayvanlarına ve kanatlılara yem bıraktı.

27.11.2024 23:48
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Malatya Büyükşehir Belediyesi, kış şartlarında sokak ve yaban hayvanlarını unutmadı

MALATYA - Malatya Büyükşehir Belediyesi, kış aylarında yiyecek bulmakta zorlanan sokak ve yaban hayvanlarına yönelik yiyecek takviyesi yaparak, doğaya ve hayvanlara olan duyarlılığını gösterdi

Kar yağışının etkili olduğu Malatya'da, yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için belirli aralıklarla takviye yapıldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, kentin birçok noktasında ve arazilerde sokak hayvanları için yem bıraktı. Ekipler, Orduzu Tabiat Parkı'nda sahipsiz köpekler ve kediler için yem bırakarak, karla kaplı alanlarda kanatlı hayvanlar için de yiyecek takviyesi yaptı.

Ayrıca, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Hayvan Barınağı ve Doğal Yaşam Alanı'nda bulunan hayvanların ihtiyaçlarını da düzenli olarak karşılıyor. Bu yardımlar, sahipsiz hayvanların sevgiye ve merhamete muhtaç olduğu, onların da bir can taşıdığı bilincinin toplumda yerleşmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Malatya Büyükşehir Belediyesi Kışta Sokak ve Yaban Hayvanlarını Unutmadı - Son Dakika

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