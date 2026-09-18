Malatya çevreyolunda motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde görüntülendi

MALATYA'da motosikletini tek teker üzerinde kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Malatya çevreyolunda, arkasında bir kişi bulunan plakasız motosikletin sürücüsü, tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaparak trafikte ilerledi. O anlar başka bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonuna kaydedildi.