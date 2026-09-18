Malatya çevreyolunda motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde görüntülendi

Malatya çevreyolunda motosiklet sürücüsü tek teker üzerinde görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Malatya çevreyolunda arkasında yolcu bulunan plakasız motosikletin sürücüsü, tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaparak trafikte ilerledi. O anlar başka bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
MALATYA'da motosikletini tek teker üzerinde kullanan sürücünün tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.
Malatya çevreyolunda, arkasında bir kişi bulunan plakasız motosikletin sürücüsü, tek teker üzerinde tehlikeli hareketler yaparak trafikte ilerledi. O anlar başka bir motosiklet sürücüsü tarafından cep telefonuna kaydedildi.
Kaynak: DHA
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