Malatya'da 12 Bin Kişiye Aşure İkramı - Son Dakika
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Malatya'da 12 Bin Kişiye Aşure İkramı

Malatya\'da 12 Bin Kişiye Aşure İkramı
25.06.2026 14:01
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Malatya, Elazığ ve Tunceli'de toplam 12 bin kişiye aşure dağıtılacak, etkinlikler devam ediyor.

Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, Malatya, Elazığ ve Tunceli'de toplam 12 bin kişiye aşure ikramında bulunulacak.

Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi önünde kurulan iki stantta, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü personelince vatandaşlara aşure dağıtıldı.

Burada konuşan Malatya Vakıflar Bölge Müdürü Adem Bacanlı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün muharrem ayı dolayısıyla tüm illerde aşure ikram ettiğini söyledi.

Aşure ikramının, Vakıflar Genel Müdürlüğünün vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarından biri olduğunu belirten Bacanlı, Malatya'da iki farklı noktada vatandaşlara aşure dağıttıklarını ifade etti.

Bacanlı, "Bugün Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önü ile Malatya 100. Yıl İl Halk Kütüphanesi önünde vatandaşlarımıza aşure ikramında bulunuyoruz. Malatya'da bugün 3 bin kişilik aşure ikram ettik. Yarın da Kernek Karagözlüler Camisi'nde 3 bin kişilik aşure dağıtacağız." dedi.

Elazığ ve Tunceli'de de aşure ikramında bulunduklarını aktaran Bacanlı, bugün ve yarın 3 ilde toplam 12 bin kişiye aşure dağıtılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da 12 Bin Kişiye Aşure İkramı - Son Dakika

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