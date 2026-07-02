Malatya'da 1200 Yeni İş Yeri Açılacak - Son Dakika
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Malatya'da 1200 Yeni İş Yeri Açılacak

Malatya\'da 1200 Yeni İş Yeri Açılacak
02.07.2026 14:27
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Kahramanmaraş depremlerinin ardından Malatya'da 1200 iş yeri hak sahiplerine teslim edilecek.

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından yeniden inşa edilen kent merkezindeki çarşıda, iki ay içinde yaklaşık 1200 iş yerinin daha hak sahiplerine teslim edilmesi planlanıyor.

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Bakırcılar Çarşısı'nda yapımı süren çalışmaları inceleyerek Emlak Konut yetkililerinden süreç hakkında bilgi aldı.

İncelemenin ardından açıklama yapan Taşkın, çarşı merkezindeki çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek, Yeni Cami ile Akpınar arasındaki bölümün teslim edilmesinin ardından Yeni Cami ile Emeksiz Caddesi arasındaki kısmın da kısa sürede tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

Konteynerlerin kaldırılmasıyla birlikte kiracı esnafın iş yeri ihtiyacının gündeme geldiğini dile getiren Taşkın, inşaatların planlanan takvim doğrultusunda ilerlemesinin önem taşıdığını kaydetti.

Saray Mahallesi'nde yapımı süren yaklaşık 400 iş yerinin ağustos sonu ile eylül başı arasında hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını aktaran Taşkın, "Bugün inceleme yaptığımız Yeni Cami ile Emeksiz arasındaki bölgede ise aldığımız bilgiye göre ağustos ayı sonu itibarıyla yaklaşık 800 iş yeri daha kullanıma açılacak. Böylece önümüzdeki iki aylık süreçte yaklaşık 1200 yeni iş yerinin piyasaya kazandırılmasını bekliyoruz." dedi.

İş yeri arzındaki artışın kiralık iş yeri piyasasına da olumlu yansıyacağını belirten Taşkın, "Arz arttıkça kiraların da daha makul seviyelere geleceğini düşünüyoruz. Hem esnafımızın hem de iş yeri sahiplerinin makul bir noktada buluşacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşkın, çarşı merkezindeki diğer etaplarda da çalışmaların sürdüğünü, Hükümet Konağı arkası ile Sancaktar bölgesindeki inşaatların sonbaharda tamamlanarak teslim edilmesinin hedeflendiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

İsmail Bayram, Kahramanmaraş, Malatya, Ekonomi, Deprem, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 1200 Yeni İş Yeri Açılacak - Son Dakika

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