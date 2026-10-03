Malatya'da 13 ilçede 238 bin büyükbaşa 13 Kasım'a kadar şap aşısı yapılıyor - Son Dakika
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Malatya'da 13 ilçede 238 bin büyükbaşa 13 Kasım'a kadar şap aşısı yapılıyor

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Malatya'da 13 ilçede büyükbaş hayvanlara yönelik şap hastalığına karşı sonbahar aşılama kampanyası 14 Eylül'de başladı. İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, 13 Kasım'a kadar 238 bin büyükbaşın aşılanmasının hedeflendiğini, kentte şu anda hastalık bulunmadığını söyledi.

Malatya'da, Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Aşılama Programı kapsamında büyükbaş hayvanlara yönelik şap hastalığına karşı sonbahar dönemi aşılama çalışmaları sürüyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 13 ilçede yürüttükleri çalışmalar kapsamında büyükbaş hayvanları şap hastalığına karşı aşılıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, AA muhabirine, şap hastalığının çift tırnaklı hayvanlarda çok hızlı bulaştığını söyledi.

Şap hastalığıyla mücadele için ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde aşılama yapıldığını, bazı bölgelerde ise 3 aşılama dönemi olduğunu belirten Akar, "İlkbahar döneminde 200 bin başın üzerinde hayvanı aşıladık. Sonbahar aşılama kampanyamız 14 Eylül'de başladı ve 13 Kasım'a kadar sürecek. 238 bin büyükbaş hayvanı aşılamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Şap hastalığının hayvanlarda halsizlik, tüylerde kabarma ve kilo kaybıyla başlayabildiğini anlatan Akar, ağızda salya oluşumu ile meme ve tırnak aralarında yaraların görülebildiğini söyledi.

Hastalığın özellikle genç hayvanlarda ciddi sonuçlara yol açabildiğini belirten Akar, virüsün doğrudan temasın yanı sıra solunum, rüzgar, alet ve ekipmanlarla, yem ve ortak mera kullanımıyla da bulaşabildiğini aktardı.

Akar, kentte şu anda şap hastalığı olmadığının altını çizerek tüm üreticilerden hayvanlarını aşılatmalarını istedi.

Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşdoğan Mahallesi'nde 700 baş kapasiteli işletmesinde büyükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan İsmail Hırçıl da İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin işletmesinde şap aşısı yaptığını söyledi.

İşletmede yüzde 50 kapasiteyle üretim yaptıklarını belirten Hırçıl, hayvan sağlığında koruyucu uygulamalara önem verdiklerini dile getirdi.

Hırçıl, "Biz işletme olarak koruyucu hekimliğe önem veriyoruz. Biz 4 ayda bir şap aşısını uyguluyoruz. Talepte bulunduğumuzda il ve ilçe müdürlüğümüz bize yardımcı oluyor." dedi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Malatya'da 13 ilçede 238 bin büyükbaşa 13 Kasım'a kadar şap aşısı yapılıyor - Son Dakika
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