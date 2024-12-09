Malatya'da 16 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kale ilçesindeki uygulama noktasında durdurdukları araçta arama yaptı.
Aramada, 16 kilo 380 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve adli mercilere sevk edilen H.K, S.N. ve S.K. tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Malatya'da 16 Kilo Uyuşturucu Ele Ge geçirildi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?