Malatya'da 2 Bin Öğrenci Kütüphaneler Haftası Etkinliğinde Kitap Okudu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Malatya'da 2 Bin Öğrenci Kütüphaneler Haftası Etkinliğinde Kitap Okudu

Malatya\'da 2 Bin Öğrenci Kütüphaneler Haftası Etkinliğinde Kitap Okudu

Malatya'da düzenlenen Kütüphaneler Haftası etkinliğinde yaklaşık 2 bin öğrenci, Sümer Park'ta bir araya gelerek kitap okudu. Etkinlikte konuşma yapan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, kitap okuma alışkanlığının önemini vurgulayarak öğrencileri okumaya teşvik ettiklerini belirtti. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak da katıldı.

29.03.2024 11:23  Güncelleme: 11:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Malatya'da yaklaşık 2 bin öğrenci, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla açık havada kitap okuma etkinliğine katıldı.

Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Sümer Park'ta bir araya gelen öğrenciler kitap okudu.

Yaklaşık 2 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte bir konuşma yapan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Kütüphaneler Haftası'nı öğrencilerle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Güler, "Kitap okuma alışkanlığının önemini vurgulamak ve öğrencilerimizi okumaya teşvik etmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Gösterilen ilgiye teşekkür ederiz." dedi.

Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak da katıldı.

Kaynak: AA

Yeşilyurt, Malatya, Kültür, Etkinlik, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malatya'da 2 Bin Öğrenci Kütüphaneler Haftası Etkinliğinde Kitap Okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları
    12:10 Eskişehir'de Hırsızlık ve Dolandırıcılık Konusunda Bilgilendirme Çalışmaları

    Eskişehir'de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda vatandaşlar hırsızlık ve dolandırıcılık konularında bilgilendirildi. Hastanelerde led ekranlarda gösterilen videolar ve afişlerle güvenlik tedbirleri anlatıldı.

  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Üyelerini Kabul Etti
    12:10 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Üyelerini Kabul Etti

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile Üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul etti. Kabulde ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake de yer aldı.

  • KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yerel seçimler hakkında açıklama yaptı
    12:09 KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, yerel seçimler hakkında açıklama yaptı

    Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak yerel seçimler hakkında açıklama yaparak, bütün vatandaşları demokrasiye katkı sağlamaya ve oy vermeye davet etti. Odakır, seçimlerin ülkeye hayırlara vesile olmasını temenni etti.

  • KSBÜ Toksikoloji Laboratuvarı, Suça Karışmış Kişilerin Kullandığı Maddeleri Tespit Ediyor
    12:09 KSBÜ Toksikoloji Laboratuvarı, Suça Karışmış Kişilerin Kullandığı Maddeleri Tespit Ediyor

    Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulan toksikoloji laboratuvarı, suça karışmış kişilerin ya da uyuşturucu etkisindeki sürücülerin kullandığı yasaklı maddelerin niteliği ve miktarını tespit ederek emniyet ve adalet birimlerine destek oluyor. Laboratuvarda yapılan analizler sonucunda suça karışmış kişilerle ilgili tespitler raporlanarak, talepte bulunan savcılık ya da emniyet birimlerine gönderiliyor. Ayrıca, uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücülerin tespit edilmesi durumunda ehliyetlerine el konuluyor ve para cezası uygulanıyor.

  • Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 27'si hükümlü 31 kişi yakalandı
    12:09 Elazığ'da düzenlenen asayiş operasyonunda 27'si hükümlü 31 kişi yakalandı

    Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışma kapsamında çeşitli suçlardan haklarında hapis cezası bulunan 27 hükümlü ile hırsızlık suçundan aranan 4 şüpheli yakalandı. Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

  • Kırklareli'nde Kitap Kurdu Aile, Kitap Okuma Tutkusuyla Örnek Oluyor
    12:08 Kırklareli'nde Kitap Kurdu Aile, Kitap Okuma Tutkusuyla Örnek Oluyor

    Kırklareli'nde yaşayan öğretmen çift ve ikiz kızları, kitap okuma tutkularıyla çevrelerine örnek oluyor. Uygar ve Özlem Özdemir çifti, sakin bir yaşam sürme arzusuyla birlikte kitaplarını da Kırklareli'ne getirdi. İkiz kızlarıyla birlikte sık sık Kırklareli Halk Kütüphanesine giden çift, burada masal kitaplarını sesli olarak okuyarak çocuklarının kelime dağarcığını geliştiriyor ve kitap okuma alışkanlığını artırıyor. Kütüphane ziyaretleri ailecek keyifli bir etkinliğe dönüşüyor ve kütüphane, onlar için ikinci bir ev haline geliyor.

  • Jandarma Personeline Tarım Araçları Güvenli Kullanımı Eğitimi Veriliyor
    12:07 Jandarma Personeline Tarım Araçları Güvenli Kullanımı Eğitimi Veriliyor

    Jandarma Genel Komutanlığı, emniyet ve asayişin sağlanması için zorlu iklim ve arazi koşullarında görev yapan personeline kırsal alanlarda traktör kazalarını azaltmak amacıyla Bursa'da 'Tarım Araçlarının Güvenli Kullanımı Eğitimi' uyguluyor. Eğitimlerde tarım araçlarının sürüşe başlamadan önce ve sürüş sırasında yapılacak işlemler, kazaların nedenleri, sürücülerde gereken belgeler ve malzemeler konularında teorik ve uygulamalı dersler veriliyor.

  • İzmir Bornova'da 112 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı
    12:06 İzmir Bornova'da 112 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı

    İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan operasyonda bir evde kristal ve sıvı halde toplam 112 kilogram sentetik uyarıcı ele geçirildi. Operasyonda 2'si yabancı uyruklu 5 şüpheli gözaltına alındı.

  • AK Parti Kırşehir İl Genel Meclisi üyesi adayları projelerini anlattı
    12:05 AK Parti Kırşehir İl Genel Meclisi üyesi adayları projelerini anlattı

    AK Parti Kırşehir İl Genel Meclisi üyesi adayları, kent merkezinde düzenlenen bir programda projelerini anlattı. AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, iktidarları süresince köylere hizmet götürdüklerini ve yeni projelerle köylerin gelişimini sürdüreceklerini belirtti. AK Parti Kırşehir Milletvekili Necmettin Erkan ise Kırşehir'e yapılacak projeler hakkında bilgi vererek şehrin kalkınması için çalışmaların devam edeceğini söyledi.

  • Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetiyle bir araya geldi
    12:05 Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi heyetiyle bir araya geldi

    Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, ABD Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Mike Rogers, Kıdemli Üye Adam Smith ile üyeler Salud Carbajal ve Veronica Escobar'ı kabul etti. Kabulde, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in de yer aldığı kaydedildi.

  • Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile Dostunun Ölüm Haberini Alarak Tokat Programlarını İptal Etti
    12:03 Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Aile Dostunun Ölüm Haberini Alarak Tokat Programlarını İptal Etti

    Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Tokat'ta bir dizi temaslarda bulunmak üzere iken, AK Parti Ankara Gölbaşı İlçe Başkanı olan aile dostunun ölüm haberini alarak programlarını yarıda keserek Ankara'ya hareket etti. Bakan Tekin, öğrencilere çanta hediye etti ve öğretmenler ile bir araya geldiği ziyaretlerini iptal ederek özel aracıyla Ankara'ya döndü. Aile dostu olan AK Parti Genel Merkez Ar-Ge Başkan Yardımcısı Osman Karaaslan'ın beyin kanaması sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi.


11:23 Cübbeli Ahmet’ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet’e oy vermek caiz değil Cübbeli Ahmet'ten tartışma yaratacak çıkış: Yeniden Refah ve Saadet'e oy vermek caiz değil
10:53 Prof. Dr. Özlü’den Japonya’da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir Prof. Dr. Özlü'den Japonya'da hızla yayılan salgına yönelik uyarı: Kalıcı hasarlar bırakabilir
10:03 Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası’ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik Mehmet Şimşek açıkladı: Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar dolarlık kaynak temin ettik
03:15 İsrail, Suriye’yi savaş uçaklarıyla vurdu En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var İsrail, Suriye'yi savaş uçaklarıyla vurdu! En az 36 asker hayatı kaybetti, çok sayıda yaralı var
00:21 YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti YSK, iftar saatinde oy sayımına ara verilmesi talebini reddetti
11:47 Taraftarların gözü kulağı yoldaydı İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor Taraftarların gözü kulağı yoldaydı! İsmail Kartal ve takımı, lige devam etmek istiyor
11:46 Tamer Karadağlı’nın “Rezalet, utanç kaynağı“ diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı Tamer Karadağlı'nın "Rezalet, utanç kaynağı" diyerek şikayet ettiği bina bakanlığın çıktı
11:12 Villada patlama Bodrum katında ceset bulundu Villada patlama! Bodrum katında ceset bulundu
11:10 Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu destekleyeceğini duyurdu Seren Serengil, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu destekleyeceğini duyurdu
11:03 İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul İsmail Kartal, yıldız futbolcunun biletini kesti: Kendine kulüp bul
10:23 Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü Papa Francis, Paskalya Yortusu kapsamında hapishanedeki 12 kadın mahkumun ayaklarını yıkayıp öptü
10:19 Dolar, euro bugün ne kadar İşte kurlardaki tablo Dolar, euro bugün ne kadar? İşte kurlardaki tablo
10:14 Takımı ligden çekecekler mi Fenerbahçe’nin tarihi kongresi için kim ne dedi Takımı ligden çekecekler mi? Fenerbahçe'nin tarihi kongresi için kim ne dedi?
09:54 Park halindeki kamyoneti çalan kadın ve sevgilisi tutuklandı Park halindeki kamyoneti çalan kadın ve sevgilisi tutuklandı
09:49 Otobüste infial yaratan görüntü Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti Otobüste infial yaratan görüntü! Kadına bakarak ulu orta kendini tatmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2024 12:10:53. #1.11#
SON DAKİKA: Malatya'da 2 Bin Öğrenci Kütüphaneler Haftası Etkinliğinde Kitap Okudu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement