Malatya\'da 2 Bin Öğrenci Kütüphaneler Haftası Etkinliğinde Kitap Okudu

Malatya'da yaklaşık 2 bin öğrenci, Kütüphaneler Haftası dolayısıyla açık havada kitap okuma etkinliğine katıldı.
Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte Sümer Park'ta bir araya gelen öğrenciler kitap okudu.
Yaklaşık 2 bin öğrencinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte bir konuşma yapan Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, Kütüphaneler Haftası'nı öğrencilerle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.
Güler, "Kitap okuma alışkanlığının önemini vurgulamak ve öğrencilerimizi okumaya teşvik etmek amacıyla bu etkinliği düzenledik. Gösterilen ilgiye teşekkür ederiz." dedi.
Etkinliğe, İl Milli Eğitim Müdürü Behçet Bakır ve Yeşilyurt Kaymakamı Kutsal Baytak da katıldı.
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