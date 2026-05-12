Malatya\'da 20 Bin Sebze Fidesi Dağıtıldı

Malatya Büyükşehir Belediyesi, 20 bin sebze fidesi dağıttı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Katı Atık Entegre Tesisi'nde yetiştirilen binlerce sebze fidesi, Sanat Sokağı girişinde ücretsiz olarak vatandaşlara dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Atık Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, 20 bin sebze fidesi vatandaşlara verildi.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Osman Engin, "Orduzu Katı Atık Entegre Tesisimizde çöpten elektrik enerjisi üretiyoruz. Bu enerjiden geriye kalan ısı ile seralarımızda fide yetiştiriyoruz. Seralarımızda yetiştirdiğimiz fideleri de her yıl ücretsiz olarak vatandaşlarımıza dağıtıyoruz." ifadelerini kullandı.