Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika
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Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

Malatya\'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

Malatya'nın Kale, Darende ve Hekimhan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Kale, Darende ve Hekimhan ilçelerindeki törenlerde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Törenlere ilçe kaymakamları, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Törenlerde konuşmalar yapıldı, şiirler okundu ve şehitlikler ziyaret edildi.

30.08.2024 13:46
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Malatya'nın Kale, Darende ve Hekimhan ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Kale Kaymakamlık binası önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Astsubay Kıdemli Çavuş Osman Özavcı, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşma yaptı.

Törene İlçe Kaymakamı Rabia Yurdakul Kaçmaz, Belediye Başkanı İhsan Özbay, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Darende ilçesinde Hükümet Konağı önünde gerçekleşen törende ise Kaymakam Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Personel Asteğmen Ahmet Tezcan, yaptığı konuşmada büyük zaferin 102'inci yıl dönümünü kutlamanın onuru ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Törende lise öğrencileri günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okudu.

İlçedeki kurum amirleri, askerler, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluş yöneticilerinin de katıldığı törenden sonra Kaymakam Çalışır, makamında tebrikleri kabul etti.

İlçe protokolü daha sonra Hasan Gazi Türbesi ve Şehitliği'ni ziyaret ederek burada şehitlere duada bulunuldu.

Hekimhan ilçesinde de Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının akabinde İlçe Kaymakamı Muhammed Fatih Günlü, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Rıza Altıntop ve Hekimhan Belediye Başkanı Mehmet Şerif Yıldırım tebrikleri kabul etti.

Daha sonra ilçe şehitliğinde dualar edilerek Kur'an okundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Malatya'da 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi - Son Dakika

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