Malatya'da 31 Bin 690 Konut İhalesi Yapılacak - Son Dakika
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Malatya'da 31 Bin 690 Konut İhalesi Yapılacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da TOKİ tarafından deprem konutlarının yapımı hızla devam ediyor. İkizce, Gelinciktepe ve Çamurlu mahallelerinde yapılan konutların yanı sıra kent genelinde toplamda 65 bin konutun ihalesi yapılacak.

09.06.2024 11:10
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KAHRAMANMARAŞ merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerden etkilenen Malatya'da 31 bin 690 konut ihalesi daha yapılacak.

6 Şubat 2023'te yaşanan depremler sonrası büyük yıkıma uğrayan Malatya'da TOKİ tarafından deprem konutlarının yapımı hızla devam ediyor. 3'te 1 yapı stoğunun yıkıldığı kent merkezinde İkizce, Gelinciktepe ve Çamurlu mahallelerinde bir yandan depremzede vatandaşlar yapımı tamamlanan evlerine yerleşirken, bir yandan da konutların yapımı da sürüyor. AJ Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, beraberindeki heyet ile birlikte İkizce bölgesinde yapımı devam eden konutların çalışmalarını inceledi. Yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi alan Ölmeztoprak, kent genelinde 33 bin 310 kırsal ve kentsel konutun ihalesine ek olarak yakın zamanda proje aşamasındaki konutların ihaleleri ile birlikte kentte toplam ihale rakamının 65 bin olacağını ifade etti. Malatya'nın depremlerde en çok yara alan iller arasında yer aldığını belirten Ölmeztoprak. " Yeşilyurt'ta 28 bin 763 hak sahibimiz bulunuyor. 14 bin 231 konutumuzun ihalesi yapıldı. Yani yapılan ihaleye göre yüzde 50 konutumuz yapılmış. 2024 Aralık ayı sonuna kadar 5 bin konut daha teslim edilecek ve inşallah Yeşilyurt'ta ihalesi yapılan konutlarda yüzde 58'lik bir teslimata ulaşacağız. Yapılan TOKİ konutlarının bir cazibe merkezi olması adına başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımız ile birlikte herkes elinden geleni yapıyor. Battalgazi ilçesinde ise 4 bin 717 konutun ihalesi yapıldı. 2 bin 312 konut teslim edildi. Battalgazi bölgesinde konut yapımının sayısını arttırmak anlamında arsa çalışmalarımız ile birlikte ihalesi yapılacak yeni konutlar için takip içerisindeyiz" şeklinde konuştu.

Haber- Kamera: Recep BAĞDAT-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Malatya'da 31 Bin 690 Konut İhalesi Yapılacak - Son Dakika

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