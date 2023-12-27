Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, saat 10: 55'te merkez üssü Doğanşehir ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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