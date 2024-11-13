Malatya\'da 433 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Malatya'da 433 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, uyuşturucuyla mücadelelerinin kararlılıkla devam ettiğini belirtti.
Yavuz, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, 433 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini, 1 şüphelinin gözaltına alındığını ifade etti.
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