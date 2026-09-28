Malatya'da 48 bin 189 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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Malatya'da 48 bin 189 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

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Malatya'da dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 48 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirildi ve 3 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 3 zanlıdan 2'si çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Malatya'da dün düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 48 bin 189 sentetik ecza hapı ele geçirilmiş, 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
3. SayfaMalatyaGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Malatya'da 48 bin 189 sentetik hap ele geçirildi, 3 şüpheliden 2'si tutuklandı - Son Dakika
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