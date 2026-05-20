Malatya'da 5,6 Büyüklüğünde Deprem

20.05.2026 13:16
Malatya'da meydana gelen 5,6 büyüklüğündeki depremde 3 ahırda çökme, 1 konutta hasar tespit edildi.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Battalgazi ilçesi merkezli 5,6 büyüklüğündeki depremde, 3 ahırda kısmi çökme, bir konutta kısmi hasar ile bir istinat duvarında çökme olduğu bilgisini edindiklerini, 18 kişinin müşahede amaçlı olarak hastanelerde bulunduğunu söyledi.

Yavuz, AFAD İl Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen Afet Koordinasyon Toplantısı sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

Ekiplerin sahada tarama çalışmalarına devam ettiğini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"112 Acil Çağrı Merkezimize 82 çağrı gelmiş. 112 Acil Çağrı Merkezi'nce 32 hasar tespiti, 50 de bilgi danışma amacıyla çağrı alınmıştır. İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, bir konutta kısmi hasar ve bir istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir. Karayolları 82. Şube Şefliğince alınan bilgi doğrultusunda Pütürge Kubbe Dağı mevkisinde yamaçtan deprem etkisiyle kaya parçalarının geldiği bilgisi alınmış ve gerekli müdahalelerde bulunulmuştur."

Hastanelere 74 kişi başvurdu

Deprem sonrası yaşanan olumsuzluğun bulunmadığını dile getiren Yavuz, "Sağlık kuruluşlarımıza bu saat itibarıyla 74 vatandaşımız başvurmuş olup bunlardan 15'i korku ve panikten yani psikolojik sebeplerle, 15'i hafif derecede yaralı olup 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Şu an 18 vatandaşımız müşahede amaçlı olarak hastanelerimizde bulunmaktadır. Öncelikle yaralanan kardeşlerimize, etkilenen kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır." diye konuştu.

Kaynak: AA

