Malatya'da 5.6 büyüklüğünde deprem (13)

'KIZIMI 5 SANİYE İLE YIKILAN DUVAR ENKAZINDAN KURTARDIM'

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depreme Doğanşehir'de ailesi ile yakalanan Ayfer Ayaz, kızını son anda yıkılan duvarın altında kalmaktan kurtardı. Doğanşehir ilçesi Altıntop Mahallesi'nde oturan Ayfer Ayaz, "Mutfakta kahvaltı hazırlıyordum. 14 yaşındaki kızım yatıyordu burada. Deprem olunca hemen kızımı yatağından kaldırıp, dışarı çıkardım. Kızımı 5 saniye ile yıkılan duvar enkazından kurtardım. Yoksa kızım yıkıntılar altında kalacaktı. Çok büyük panikledik ve dışarı kaçtık. Kızım baya bir korkup, ağladı. Onu teselli edip yaşlımız var, onunla da ilgilenmeye çalıştım. Çok kötü durumdayız. Evimiz de göz önünde. Evimiz kullanılacak halde değil. Mağdur durumdayız. Destek bekliyoruz" dedi.